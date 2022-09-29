Пашинян посетовал, что союзники не дают Армении уже закупленное оружие. Кто это, не сказал
Армянский премьер Никол Пашинян обвинил союзников, что те не помогают стране вооружениями в ее военном конфликте с Азербайджаном, несмотря на оплаченные Ереваном поставки. Как пишет Aysor, об этом он сказал на заседании правительства, добавив, что "такова печальная реальность".
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По словам премьера страны, "провокациями Азербайджан пытается сделать так, чтобы у Армении не было возможности осуществить реформы вооруженных сил".
Пашинян посетовал, что "во всех случаях, где это возможно, они имеют определенные успехи в плане отношений с нашими союзниками и пытаются добиться того, чтобы оружие и боеприпасы не поставлялись в Армению".
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"У нас есть случаи, когда уже уплачены сотни миллионов долларов за оружие, но обязательства по поставкам перед Арменией не выполняются, в том числе странами-союзниками", – сказал глава правительства страны. Он не назвал эти союзные Армении страны.
Он призвал партнеров разместить на армяно-азербайджанской границе международную наблюдательскую миссию – "Совбеза ООН, ОБСЕ или другой международной организации".
- 27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе возобновилась война, которая закончилась 10 ноября капитуляцией Армении. Россия ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.
- 26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения.
- 13 сентября между Арменией и Азербайджаном произошло новое обострение. Пашинян звонил российскому диктатору Путину, главе Госдепа США Блинкену и президенту Франции Макрону. Ереван также обратился за военной помощью к ОДКБ, но его там проигнорировали.
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