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Азербайджан занял Лачин, "миротворцы" РФ ушли, город почти 30 лет контролировала Армения

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26.08.2022, 13:36
Азербайджан занял Лачин,
Ильхам Алиев (Фото: EPA)

26 августа армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020 года город был под военным контролем российских "миротворцев". О том, что азербайджанцы заняли Лачин, написал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

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"Сегодня, 26 августа, мы – азербайджанцы – вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин. Села Забух и Сус были взяты под контроль", – написал Алиев.

25 августа сообщалось о том, что россияне демонтируют блокпосты в Лачинском коридоре и передислоцируются на другое место, а армянское население покидает Лачин, Забух и Сус.

Лачин с 1991 года входил в состав Нагорного Карабаха.

  • 27 сентября 2020-го в Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов.
  • 8 ноября Азербайджан взял город Шуша, а в ночь на 10 ноября армянский премьер Никол Пашинян сообщил о прекращении войны: Ереван пошел на уступки.
  • Россия ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом, который она должна была контролировать в соответствии с условиями соглашения о прекращении войны.
Наталия Медведева
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Ильхам Алиев армения Азербайджан нагорный карабах лачинский коридор
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