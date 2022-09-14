Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ в конфликте с Азербайджаном
Ереван обратился в ОДКБ за военной помощью "для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении". Об этом в ходе правительственного часа в Национальном собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Арменпресс.
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Отмечается, что Армения обратилась в ОДКБ на основании четвертой статьи договора, в которой говорится, что агрессия против одного из государств-членов считается агрессией против других стран.
"Мы обратились в ОДКБ за помощью, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении", — заявил Пашинян.
"Мы рассматриваем как политическую цель то, что агрессор должен покинуть территорию Республики Армения", – добавил премьер.
Пашинян назвал созыв заседания ОДКБ 13 сентября удовлетворительным фактом, выразив мнение, что состоялось искреннее и открытое обсуждение. "Думаю, что на данном этапе приняты минимально необходимые решения с точки зрения оценки ситуации", – сказал он.
- 27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. 8 ноября 2020-го Азербайджан взял город Шуша.
- В ночь на 10 ноября 2020-го Пашинян сообщил о прекращении войны: Ереван пошел на уступки. Россия ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.
- 26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020-го был под контролем российских военных.
- 13 сентября между Арменией и Азербайджаном произошло новое обострение конфликта. Пашинян позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, главе Госдепа США Энтони Блинкену и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, Ереван также решил обратиться к российскому военному блоку ОДКБ.
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