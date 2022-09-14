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Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ в конфликте с Азербайджаном

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 18:21
Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ в конфликте с Азербайджаном - Фото
Никол Пашинян (Фото: Дмитрий Астахов/ЕРА)

Ереван обратился в ОДКБ за военной помощью "для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении". Об этом в ходе правительственного часа в Национальном собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Арменпресс.

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Отмечается, что Армения обратилась в ОДКБ на основании четвертой статьи договора, в которой говорится, что агрессия против одного из государств-членов считается агрессией против других стран.

"Мы обратились в ОДКБ за помощью, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении", — заявил Пашинян.

"Мы рассматриваем как политическую цель то, что агрессор должен покинуть территорию Республики Армения", – добавил премьер.

Пашинян назвал созыв заседания ОДКБ 13 сентября удовлетворительным фактом, выразив мнение, что состоялось искреннее и открытое обсуждение. "Думаю, что на данном этапе приняты минимально необходимые решения с точки зрения оценки ситуации", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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никол пашинян армения Азербайджан одкб
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