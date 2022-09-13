РФ может использовать Армению и Азербайджан для отвлечения внимания от Украины – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его беспокоит, не попытается ли Россия "разжечь котел" между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от Украины. Об этом он сказал в выступлении перед прессой во время посещения Центра нанотехнологий Birck в Университете Пердью в Индиане, сообщает CNN.

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"Но если Россия действительно сможет использовать свое влияние во благо, то есть снова успокоить ситуацию, положить конец насилию и призвать людей к добросовестному участию в построении мира, это будет позитивным моментом", — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, вчера вечером он разговаривал с лидерами Армении и Азербайджана и "призвал их сделать все возможное, чтобы отказаться от любого конфликта и вернуться к переговорам о построении прочного мира между их странами".

"Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, в чем никто не заинтересован", – сказал Блинкен.

В Twitter он написал, что обратился к лидерам Азербайджана и Армении Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну с призывом немедленно прекратить боевые действия.

Осенью 2020 года Армения пошла на уступки Азербайджану в результате войны в Нагорном Карабахе. РФ ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020 года был под контролем российских военных.

13 сентября 2022 года в конфликте между Арменией и Азербайджаном произошло обострение. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, премьер Армении Пашинян позвонил российскому диктатору Путину, Ереван намерен обратиться в российский военный блок ОДКБ.

Вадим Ребрина

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