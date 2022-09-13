Обострение между Арменией и Азербайджаном. Пашинян звонил Путину, Ереван обратится в ОДКБ

Между Арменией и Азербайджаном произошло обострение конфликта. Армянский премьер Никол Пашинян позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, главе Госдепа США Энтони Блинкену и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, Ереван также решил обратиться к российскому военному блоку ОДКБ. Об этом сообщают правительственные источники обеих стран.

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Минобороны Армении утверждает, что 13 сентября около 00:05 армия Азербайджана якобы открыла огонь из артиллерии, минометов и беспилотников по армянским позициям и гражданской инфраструктуре на границы. По состоянию на 04:00 перестрелка продолжалась, с армянской стороны есть погибшие, утверждали в ведомстве.

В Минобороны Азербайджана назвали "абсурдными" новости в армянских СМИ о якобы азербайджанском вторжении. Там утверждают, что армия Азербайджана в ответ на якобы широкомасштабную провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки.

Пашинян в первую очередь позвонил Путину, стороны договорились об оперативной связи, сообщается на сайте премьера Армении. Затем Пашинян рассказал о ситуации Макрону.

После этого появилось сообщение о проведении заседания Совбеза Армении – Ереван решил обратиться в ОДКБ, к РФ для реализации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Совбез ООН.

Затем Пашинян поговорил с Блинкеном и сообщил ему о решении Совбеза. Госсек США написал, что Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями об активных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном.

"Мы призываем к немедленному прекращению военных действий. Военного решения конфликта нет", – добавил Блинкен.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. 8 ноября 2020-го Азербайджан взял город Шуша.

В ночь на 10 ноября 2020-го Пашинян сообщил о прекращении войны: Ереван пошел на уступки. Россия ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020-го был под контролем российских военных.

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Марко Сировой

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