США "готовы взаимодействовать" с Арменией и Азербайджаном по Карабаху – Госдеп

Соединенные Штаты "готовы взаимодействовать" прямым переговорам между Азербайджаном и Арменией для достижения урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Госсекретарь США опубликовал один за другим cообщения о разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В одном сообщении было сказано: "Говорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него. Я призвал к сдержанности и прямому диалогу с Азербайджаном для решения этих вопросов".

В другом сообщении: "Заверил Ильхама Алиева, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы способствовать достижению прочного мира на Южном Кавказе."

На сайте Госдепартамента также размещены краткие сообщения об упомянутых разговорах, в которых указано, что "Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него", и что госсекретарь США "призвал к деэскалации и прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном для решения вопросов, связанных с Нагорно-Карабахским конфликтом".

3 августа в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, были погибшие и раненые с обеих сторон.

В Минобороны Азербайджана заявили о проведении операции "Возмездие" – военные осуществили несколько ударов по армянским силам в Нагорном Карабахе и заняли ряд высот. Азербайджан обвинил Армению в невыполнении условий трехстороннего заявления, потому что армянская сторона до сих пор не вывела свои вооруженные формирования из Нагорного Карабаха.

МИД Армении заявило, что Азербайджан нарушил трехстороннее заявление о прекращении огня и предпринял агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил.

Сергей Бережной

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