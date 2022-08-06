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США "готовы взаимодействовать" с Арменией и Азербайджаном по Карабаху – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 00:10
США
Энтони Блинкен (Фото - EPA)

Соединенные Штаты "готовы взаимодействовать" прямым переговорам между Азербайджаном и Арменией для достижения урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Госсекретарь США опубликовал один за другим cообщения о разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В одном сообщении было сказано: "Говорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него. Я призвал к сдержанности и прямому диалогу с Азербайджаном для решения этих вопросов". 

В другом сообщении: "Заверил Ильхама Алиева, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы способствовать достижению прочного мира на Южном Кавказе."

На сайте Госдепартамента также размещены краткие сообщения об упомянутых разговорах, в которых указано, что "Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него", и что госсекретарь США "призвал к деэскалации и прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном для решения вопросов, связанных с  Нагорно-Карабахским конфликтом".

  • 3 августа в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, были погибшие и раненые с обеих сторон.
  • В Минобороны Азербайджана заявили о проведении операции "Возмездие" – военные осуществили несколько ударов по армянским силам в Нагорном Карабахе и заняли ряд высот. Азербайджан обвинил Армению в невыполнении условий трехстороннего заявления, потому что армянская сторона до сих пор не вывела свои вооруженные формирования из Нагорного Карабаха. 
  • МИД Армении заявило, что Азербайджан нарушил трехстороннее заявление о прекращении огня и предпринял агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил.

Сергей Бережной
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армения Азербайджан нагорный карабах Энтони Блинкен
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