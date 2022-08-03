Азербайджан заявил о взятии высот в Карабахе и пригрозил "более сокрушительными" мерами
В Минобороны Азербайджана заявили о проведении операции "Возмездие" — военные осуществили несколько ударов по армянским силам в Нагорном Карабахе и заняли ряд высот.
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В азербайджанском ведомстве заявили, что члены армянских вооруженных формирований на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент, совершили "террористическо-диверсионную операцию" против подразделений армии Азербайджана. В результате погиб азербайджанский военнослужащий.
Кроме того, сообщили в министерстве, армяне якобы предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и соорудить там новые боевые позиции.
"В результате ответной операции "Возмездие", осуществленной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа", – говорится в сообщении.
Сейчас азербайджанские подразделения ведут инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах, сообщили в Минобороны.
Согласно сообщению, в рамках операции были уничтожены несколько армянских боевых позиций, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Йухары Оратаг. "В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов", – говорится в сообщении.
В Минобороны Азербайджана заявили, что "демилитаризация этих территорий – полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований – была абсолютно неизбежна".
"Министерство обороны заявляет, что, руководствуясь Конституцией Азербайджанской Республики, отныне любой террор и провокации, совершаемые на суверенных территориях нашей страны, будут решительно пресечены, а ответные меры будут еще более сокрушительными", – говорится в заявлении.
- 15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена.
- 19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что подразделения регулярной армии Армении выйдут из Нагорного Карабаха в сентябре.
- Сегодня, 3 августа, в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон.
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