Азербайджан заявил о взятии высот в Карабахе и пригрозил "более сокрушительными" мерами

В Минобороны Азербайджана заявили о проведении операции "Возмездие" — военные осуществили несколько ударов по армянским силам в Нагорном Карабахе и заняли ряд высот.

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В азербайджанском ведомстве заявили, что члены армянских вооруженных формирований на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент, совершили "террористическо-диверсионную операцию" против подразделений армии Азербайджана. В результате погиб азербайджанский военнослужащий.

Кроме того, сообщили в министерстве, армяне якобы предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и соорудить там новые боевые позиции.

"В результате ответной операции "Возмездие", осуществленной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа", – говорится в сообщении.

Сейчас азербайджанские подразделения ведут инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах, сообщили в Минобороны.

Согласно сообщению, в рамках операции были уничтожены несколько армянских боевых позиций, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Йухары Оратаг. "В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов", – говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана заявили, что "демилитаризация этих территорий – полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований – была абсолютно неизбежна".

"Министерство обороны заявляет, что, руководствуясь Конституцией Азербайджанской Республики, отныне любой террор и провокации, совершаемые на суверенных территориях нашей страны, будут решительно пресечены, а ответные меры будут еще более сокрушительными", – говорится в заявлении.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена.

19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что подразделения регулярной армии Армении выйдут из Нагорного Карабаха в сентябре.

Сегодня, 3 августа, в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Вадим Ребрина

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