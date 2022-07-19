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Армения заявила, что выведет войска из Карабаха к сентябрю

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 23:35
Армения заявила, что выведет войска из Карабаха к сентябрю - Фото
Нагорный Карабах (Фото - Минобороны Армении)

Подразделения регулярной армии Армении выйдут из Нагорного Карабаха в сентябре. Об этом заявил в интервью Арменпресс секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

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Григорян сказал, что "процесс близок к завершению и завершится в сентябре" и что его заявление касается только частей регулярной армии, а не так называемой "армии обороны".

Он также считает, что  гарантией безопасности Нагорного Карабаха должно быть присутствие российских "миротворческих сил".

Заявление Григоряна прозвучало после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 15 июля, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена

В тот же день в Ереване глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

  • 26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху, и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.
  • 16 июня Минобороны Азербайджана сообщало об "интенсивном обстреле" пограничных территорий из стрелкового оружия со стороны Армении. 
  • 4 июля Минобороны Азербайджана заявило, что со стороны Армении велся "интенсивный обстрел" позиций азербайджанской армии.
Сергей Бережной
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армения нагорный карабах армен григорян
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