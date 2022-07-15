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В Армению приехал глава ЦРУ США

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 21:57
В Армению приехал глава ЦРУ США - Фото
Фото: primeminister.am

В Ереване с визитом находится глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Он встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба премьера.

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Бернс и Пашинян обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью, борьбой с терроризмом. Также стороны обсудили процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа.

Это первый визит главы ЦРУ в Армению.

Армянская служба Радио Свобода сообщает, что Бернс также встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений Армении и США.

  • Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена. 
Вадим Ребрина
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никол пашинян армения цру Уильям Бернс
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