Президент Азербайджана обвинил Армению и Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена. Об этом Алиев сказал на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

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Алиев напомнил, что Армения по итогам войны 2020 года обязалась вывести свои войска из Карабаха.

"Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения тянет с этим", – сказал президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан поднимал этот вопрос перед военным руководством РФ и "несколько месяцев назад, когда должностное лицо высокого уровня Минобороны РФ находилось в Азербайджане, он обещал нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха". "Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения", – подчеркнул Алиев.

"Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, мы будем знать, что нам делать в этом случаев. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить", – добавил Алиев.

4 июля Минобороны Азербайджана заявило, что со стороны Армении велся "интенсивный обстрел" позиций азербайджанской армии.

Вадим Ребрина

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