Снова обстрел позиций Азербайджана со стороны Армении – Минобороны
04.07.2022, 17:42
Министерство обороны Азербайджана (Фото - Минобороны Азербайджана)
В ночь на 4 июля со стороны Армении велся "интенсивный обстрел" позиций армии Азербайджана, сообщило азербайджанское Министерство обороны.
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По сообщению министерства, обстрел велся из крупнокалиберного оружия по частям, дислоцированным в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.
Подразделениями Азербайджана "были приняты адекватные ответные меры", заявило Минобороны.
В настоящее время ситуация стабильна, оперативная обстановка находится под контролем, утверждает Азербайджан.
- 24 марта Армения заявила, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны Азербайджана это отрицали.
- 26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.
- 16 июня Минобороны Азербайджана сообщало об "интенсивном обстреле" пограничных территорий из стрелкового оружия со стороны Армении.
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