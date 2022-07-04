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Снова обстрел позиций Азербайджана со стороны Армении – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 17:42
Снова обстрел позиций Азербайджана со стороны Армении – Минобороны - Фото
Министерство обороны Азербайджана (Фото - Минобороны Азербайджана)

В ночь на 4 июля со стороны Армении велся "интенсивный обстрел" позиций армии Азербайджана, сообщило азербайджанское Министерство обороны.   

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По сообщению министерства, обстрел велся из крупнокалиберного оружия по частям, дислоцированным в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Подразделениями Азербайджана "были приняты адекватные ответные меры", заявило Минобороны.

В настоящее время ситуация стабильна, оперативная обстановка находится под контролем, утверждает Азербайджан.

  • 24 марта Армения заявила, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны Азербайджана это отрицали.
  • 26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.
  • 16 июня Минобороны Азербайджана сообщало об "интенсивном обстреле" пограничных территорий из стрелкового оружия со стороны Армении. 
Сергей Бережной
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обстрел армения Азербайджан нагорный карабах
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