Снова обстрел позиций Азербайджана со стороны Армении – Минобороны

В ночь на 4 июля со стороны Армении велся "интенсивный обстрел" позиций армии Азербайджана, сообщило азербайджанское Министерство обороны.

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По сообщению министерства, обстрел велся из крупнокалиберного оружия по частям, дислоцированным в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Подразделениями Азербайджана "были приняты адекватные ответные меры", заявило Минобороны.

В настоящее время ситуация стабильна, оперативная обстановка находится под контролем, утверждает Азербайджан.

24 марта Армения заявила, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны Азербайджана это отрицали.

26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.

16 июня Минобороны Азербайджана сообщало об "интенсивном обстреле" пограничных территорий из стрелкового оружия со стороны Армении.

Сергей Бережной

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