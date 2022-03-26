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Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 20:37
Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху - Фото
Нагорный Карабах (скриншот из видеозаписи МО Азербайджана)

Минобороны РФ заявило, что Азербайджан нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение", пишут российские пропагандистские медиа.

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Российское военное ведомство утверждает, что "вооруженные силы Азербайджанской республики... зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост".

В заявлении сказано, что Азербайджан нанес четыре удара БПЛА "Bayraktar-TB2" по вооруженным формированиям никем в мире не признанного Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Россия утверждает, что "принимает меры для урегулирования ситуации", и что Азербайджану "направлен призыв по отводу войск".

24 марта Армения заявила, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. В Министерство обороны Азербайджана это отрицают.

Сергей Бережной
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нагорный карабах
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