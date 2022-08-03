Обострение в Нагорном Карабахе. С обеих сторон есть погибшие и раненые

В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон. О столкновении сообщили в Минобороны Азербайджана. Свое заявление о конфликте опубликовало и так называемое минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В азербайджанском ведомстве сообщили, что утром позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района подверглись интенсивному обстрелу. В результате погиб военнослужащий срочной службы.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении их позиций с применением гранатометов и БПЛА. В результате семь карабахских военных получили ранения.

"Армия обороны" Нагорного Карабаха также сообщает, что вместе с российской военной группировкой "принимаются меры по стабилизации ситуации".

Издание "Кавказский узел" со ссылкой на "минобороны" Нагорного Карабаха сообщает о гибели одного из военных.

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Ереван в нарушении положений трехстороннего заявления, подчеркнув, что "вся ответственность за инцидент, который произошел на территории Азербайджана, лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело незаконные вооруженные формирования с территорий соседнего государства".

Согласно указу самопровозглашенного карабахского лидера Араика Арутюняна, с сегодняшнего дня в Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация, пишет Радио Свобода.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена.

19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что подразделения регулярной армии Армении выйдут из Нагорного Карабаха в сентябре.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.