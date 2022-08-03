Обострение в Нагорном Карабахе. С обеих сторон есть погибшие и раненые
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон. О столкновении сообщили в Минобороны Азербайджана. Свое заявление о конфликте опубликовало и так называемое минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщает Радио Свобода.
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В азербайджанском ведомстве сообщили, что утром позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района подверглись интенсивному обстрелу. В результате погиб военнослужащий срочной службы.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении их позиций с применением гранатометов и БПЛА. В результате семь карабахских военных получили ранения.
"Армия обороны" Нагорного Карабаха также сообщает, что вместе с российской военной группировкой "принимаются меры по стабилизации ситуации".
Издание "Кавказский узел" со ссылкой на "минобороны" Нагорного Карабаха сообщает о гибели одного из военных.
Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Ереван в нарушении положений трехстороннего заявления, подчеркнув, что "вся ответственность за инцидент, который произошел на территории Азербайджана, лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело незаконные вооруженные формирования с территорий соседнего государства".
Согласно указу самопровозглашенного карабахского лидера Араика Арутюняна, с сегодняшнего дня в Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация, пишет Радио Свобода.
- 15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена.
- 19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что подразделения регулярной армии Армении выйдут из Нагорного Карабаха в сентябре.
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