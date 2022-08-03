Армения обвинила Азербайджан в "ползучей оккупации" Нагорного Карабаха

МИД Армении заявило, что Азербайджан нарушил трехстороннее заявление о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и предпринял агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, вследствие чего есть жертвы и раненые.

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"Несмотря на предпринимаемые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает заранее спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, его этнической чистке и "ползучей оккупации" Нагорного Карабаха", – говорится в заявлении.

В МИД Армении обвинили азербайджанскую сторону в попытке в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре. В ведомстве отметили, что маршрут, проходящий через Лачинский коридор, может быть изменен только в соответствии с планом, утвержденным подписавшими трехстороннее заявление сторонами. Он должен быть определен в ближайшие три года. МИД пишет, что туда должен быть передислоцирован российский "миротворческий контингент" для охраны маршрута.

Армянская сторона утверждает, что выполнила все взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению. "Причиной невыполнения ряда пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября являются произвольные толкования Азербайджана, продолжающаяся агрессивная риторика и действия", – сказано в заявлении.

"Министерство обороны" Нагорного Карабаха сообщает о гибели двух военнослужащих-контрактников и ранении 14 солдат, пишет Радио Свобода.

Сегодня, 3 августа, в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон.

В Минобороны Азербайджана заявили о проведении операции "Возмездие" – военные осуществили несколько ударов по армянским силам в Нагорном Карабахе и заняли ряд высот. Азербайджан обвинил Армению в невыполнении условий трехстороннего заявления, потому что армянская сторона до сих пор не вывела свои вооруженные формирования из Нагорного Карабаха.

Вадим Ребрина

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