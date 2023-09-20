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Нагорный Карабах. Алиев сказал Блинкену, что война прекратится, если армяне сложат оружие

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 09:20
Нагорный Карабах. Алиев сказал Блинкену, что война прекратится, если армяне сложат оружие - Фото
Ильхам Алиев (Фото: EPA)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал государственному секретарю США Энтони Блинкену, что военная операция в Нагорном Карабахе прекратится, если армянские формирования сложат оружие. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

По словам Алиева "антитеррористические мероприятия" в Карабахе будут остановлены, если незаконные вооруженные формирования будут разоружены и сдадутся. 

Также он сказал, что армяне Карабаха были приглашены к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции. 

На сайте Госдепа США сказано, что Блинкен призвал Алиева немедленно прекратить боевые действия и деэскалировать ситуацию. 

"Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе", — заявили в ведомстве. 

  • 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило, что начало "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе: в регионе проходят взаимные обстрелы между азербайджанской и армянской армиями.
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Дмитрий Гриниченко
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