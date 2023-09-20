Нагорный Карабах. Алиев сказал Блинкену, что война прекратится, если армяне сложат оружие

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал государственному секретарю США Энтони Блинкену, что военная операция в Нагорном Карабахе прекратится, если армянские формирования сложат оружие. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

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По словам Алиева "антитеррористические мероприятия" в Карабахе будут остановлены, если незаконные вооруженные формирования будут разоружены и сдадутся.

Также он сказал, что армяне Карабаха были приглашены к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции.

На сайте Госдепа США сказано, что Блинкен призвал Алиева немедленно прекратить боевые действия и деэскалировать ситуацию.

"Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе", — заявили в ведомстве.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило, что начало "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе: в регионе проходят взаимные обстрелы между азербайджанской и армянской армиями.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов.

LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала.

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