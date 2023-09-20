Нагорный Карабах. Алиев сказал Блинкену, что война прекратится, если армяне сложат оружие
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал государственному секретарю США Энтони Блинкену, что военная операция в Нагорном Карабахе прекратится, если армянские формирования сложат оружие. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.
По словам Алиева "антитеррористические мероприятия" в Карабахе будут остановлены, если незаконные вооруженные формирования будут разоружены и сдадутся.
Также он сказал, что армяне Карабаха были приглашены к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции.
На сайте Госдепа США сказано, что Блинкен призвал Алиева немедленно прекратить боевые действия и деэскалировать ситуацию.
"Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе", — заявили в ведомстве.
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