Многие точечные удары по армянским военным объектам на территории Нагорного Карабаха были нанесены и продолжают наноситься азербайджанскими войсками. Министерство обороны республики выложило в соцсетях подборку соответствующих роликов, снятых с дронов.

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Официальный Баку пишет, что "точными огневыми ударами уничтожаются военные объекты и боевая техника формирований вооруженных сил Армении на стратегически важных высотах в Карабахском экономическом районе".

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На кадрах видно поражение военной техники и орудий, опорных пунктов, складов боеприпасов, колонн и окопов либо артиллерией, либо ракетными ударами, в том числе с ударных дронов, либо прилетом дрона-камикадзе.

На войне в Карабахе стороны используют, как и в российско-украинской войне, китайские гражданские дроны DJI:

Азербайджан продолжает вести боевые действия на утро 20 сентября. Алиев сказал Блинкену, что война прекратится, если армяне сложат оружие.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе, где при полной поддержке Армении и России действует марионеточная организация "Нагорно-Карабахская Республика", начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. Мы объясняли, что происходит, и вели хронику. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала.

объясняли, что происходит, и вели хронику. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала. За Арменией и Азербайджаном были закреплены те территории, где находились войска в момент подписания договора, а на линии разграничения стали российские войска.

После этого Азербайджан блокировал карабахские районы по единственной дороге к ним.

19 сентября 2023 года в Карабахе с новой силой начались прилеты: Азербайджан заявил, что проводит "антитеррористические мероприятия" после того, как накануне противник якобы совершил диверсию на дороге Ахмедбейли–Физули–Шуша, подорвав противотанковую мину. Премьер Армении заявил, что Баку хочет вовлечь Армению в войну, но та "не вовлечена в военные действия" и ее армии "нет в Нагорном Карабахе".

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