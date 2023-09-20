Нагорный Карабах. Армяне выведут войска, сепаратисты капитулировали — их расформируют

В Нагорном Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выведении армянских войск и расформировании частей сепаратистов. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, передает Minval.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сообщается, что режим полного прекращения огня должен начать действовать с 13:00 20 сентября.

Было достигнуто соглашение о выводе подразделений армии Армении из зоны развертывания российских "миротворцев".

Также должны быть полностью расформированы незаконные вооруженные формирования в Карабахе, а тяжелая техника выведена и утилизирована.

В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что 21 сентября в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов страны.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе, где при полной поддержке Армении и России действует марионеточная организация "Нагорно-Карабахская Республика", начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. Мы объясняли, что происходит, и вели хронику. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала.

объясняли, что происходит, и вели хронику. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала. За Арменией и Азербайджаном были закреплены те территории, где находились войска в момент подписания договора, а на линии разграничения стали российские войска.

После этого Азербайджан блокировал карабахские районы на единственной дороге к ним.

19 сентября 2023 года в Карабахе с новой силой начались прилеты: Азербайджан заявил, что проводит "антитеррористические мероприятия" после того, как накануне противник якобы совершил диверсию на дороге Ахмедбейли – Физули – Шуша, подорвав противотанковую мину. Премьер Армении заявил, что Баку хочет вовлечь Армению в войну, но та "не вовлечена в военные действия" и ее армии "нет в Нагорном Карабахе".

Смотрите также: Азербайджан выложил подборку дрон-видео уничтожения позиций войск противника в Карабахе

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.