Нагорный Карабах. Армяне выведут войска, сепаратисты капитулировали — их расформируют
В Нагорном Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выведении армянских войск и расформировании частей сепаратистов. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, передает Minval.
Было достигнуто соглашение о выводе подразделений армии Армении из зоны развертывания российских "миротворцев".
Также должны быть полностью расформированы незаконные вооруженные формирования в Карабахе, а тяжелая техника выведена и утилизирована.
В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что 21 сентября в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов страны.
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