З Нагірного Карабаху виїхали понад 47 000 вірмен, це третина населення регіону: фото

З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 000 людей — вони не бажають залишатися на території після її переходу під контроль Азербайджану. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на речницю прем’єр-міністра країни Назелі Багдасарян.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, на 08:00 ранку з Карабаху до Вірменії в’їхали 42 500 осіб, а на 12:00 їх кількість зросла до понад 47 000.

За даними перепису населення у регіоні за 2015 рік, там проживало близько 145 000 осіб, майже всі – етнічні вірмени. Таким чином, з Карабаху за три доби виїхала третина всього населення, пояснюють журналісти.

Люди прибувають до прикордонного вірменського міста Корнідзор, далі їх спрямовують до одного з двох реєстраційних центрів і розподіляють.

За словами Багдасарян, лише 10% скористалися державною підтримкою, а більшість самостійно шукають собі варіанти проживання.

Сервіс Maxar опублікував супутникові знімки.

Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).

20 вересня в Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

Азербайджан показав конфісковану в Карабаху зброю, там російський ЗРК Тор-М2 – відео.

Читайте також: Азербайджан назвав втрати за добу війни в Карабаху — понад 700 убитих та поранених військових

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.