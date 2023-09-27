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З Нагірного Карабаху виїхали понад 47 000 вірмен, це третина населення регіону: фото

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 13:50
З Нагірного Карабаху виїхали понад 47 000 вірмен, це третина населення регіону: фото - Фото
Фото: АР

З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 000 людей — вони не бажають залишатися на території після її переходу під контроль Азербайджану. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на речницю прем’єр-міністра країни Назелі Багдасарян.

За її словами, на 08:00 ранку з Карабаху до Вірменії в’їхали 42 500 осіб, а на 12:00 їх кількість зросла до понад 47 000.

Фото: АР

За даними перепису населення у регіоні за 2015 рік, там проживало близько 145 000 осіб, майже всі – етнічні вірмени. Таким чином, з Карабаху за три доби виїхала третина всього населення, пояснюють журналісти.

Люди прибувають до прикордонного вірменського міста Корнідзор, далі їх спрямовують до одного з двох реєстраційних центрів і розподіляють.

Фото: АР

За словами Багдасарян, лише 10% скористалися державною підтримкою, а більшість самостійно шукають собі варіанти проживання.

Сервіс Maxar опублікував супутникові знімки.

Фото: Maxar/Радіо Свобода
  • Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).
  • 20 вересня в Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.
  • Азербайджан показав конфісковану в Карабаху зброю, там російський ЗРК Тор-М2 – відео.

Читайте також: Азербайджан назвав втрати за добу війни в Карабаху — понад 700 убитих та поранених військових

Мілана Головань
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війнаВірменіяазербайджаннагірний карабах
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