З Нагірного Карабаху виїхали понад 47 000 вірмен, це третина населення регіону: фото
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 000 людей — вони не бажають залишатися на території після її переходу під контроль Азербайджану. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на речницю прем’єр-міністра країни Назелі Багдасарян.
За її словами, на 08:00 ранку з Карабаху до Вірменії в’їхали 42 500 осіб, а на 12:00 їх кількість зросла до понад 47 000.
За даними перепису населення у регіоні за 2015 рік, там проживало близько 145 000 осіб, майже всі – етнічні вірмени. Таким чином, з Карабаху за три доби виїхала третина всього населення, пояснюють журналісти.
Люди прибувають до прикордонного вірменського міста Корнідзор, далі їх спрямовують до одного з двох реєстраційних центрів і розподіляють.
За словами Багдасарян, лише 10% скористалися державною підтримкою, а більшість самостійно шукають собі варіанти проживання.
Сервіс Maxar опублікував супутникові знімки.
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