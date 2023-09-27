Азербайджан назвав втрати за добу війни в Карабаху — понад 700 убитих та поранених військових

Азербайджан за добу війни в Нагірному Карабаху 19-20 вересня втратив 705 осіб убитими та пораненими. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни.

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Відомство заявляє, що під час "антитерористичних заходів" суверенітет Азербайджану було повністю відновлено.

Загинули 192 військовослужбовці армії країни.

Серед загиблих — 180 співробітників Міноборони та 12 співробітників Міністерства внутрішніх справ, також загинув мирний житель.

Поранення отримали 511 військових та один цивільний.

Усім постраждалим надають необхідну допомогу, йдеться у заяві.

Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (Арцах).

20 вересня в Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

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