Азербайджан назвал потери за сутки войны в Карабахе — более 700 убитых и раненых военных

Азербайджан за сутки войны в Нагорном Карабахе 19-20 сентября утратил 705 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

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Ведомство заявляет, что в ходе "антитеррористических мероприятий" суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Погибли 192 военнослужащих армии страны.

Среди погибших — 180 сотрудников Минобороны и 12 сотрудников Министерства внутренних дел, также погиб мирный житель.

Ранения получили 511 военных и один гражданский.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, сказано в заявлении.

Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан требовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).

20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

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