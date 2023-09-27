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Азербайджан назвал потери за сутки войны в Карабахе — более 700 убитых и раненых военных

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 10:34
Азербайджан назвал потери за сутки войны в Карабахе — более 700 убитых и раненых военных - Фото
Нагорный Карабах (Фото: EPA)

Азербайджан за сутки войны в Нагорном Карабахе 19-20 сентября утратил 705 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Ведомство заявляет, что в ходе "антитеррористических мероприятий" суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Погибли 192 военнослужащих армии страны. 

Среди погибших — 180 сотрудников Минобороны и 12 сотрудников Министерства внутренних дел, также погиб мирный житель. 

Ранения получили 511 военных и один гражданский. 

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, сказано в заявлении. 

  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан требовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.
  • Азербайджан показал конфискованное в Карабахе оружие, там российский ЗРК Тор-М2 – видео. 

Читайте также: Россия снова предала Армению. Что меняет новая победа Азербайджана в Карабахе

Дмитрий Гриниченко
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