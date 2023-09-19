UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 16:50
Видео: Минобороны Азербайджана
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

Министерство обороны Азербайджана заявило, что его военные нанесли удар по месту дислокации российского контингента в Нагорном Карабахе. Видео было опубликовано в ведомстве.

Военные Азербайджана утверждают, что ударили по советской радиолокационной станции П-18 "Терек" в Ходжавендском районе Нагорного Карабаха. Там, по их данным, временно дислоцируются вояки российского контингента.

В азербайджанском Минобороны заявляют, что пораженный РЛС принадлежит армии Армении, а нанесенный по ней удар был точечным.

Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.

Азербайджан требует от Армении полностью вывести войска из Нагорного Карабаха и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах). В МИД Азербайджана говорят, что операция в регионе – это ответ на ряд "военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении.

Азербайджан предлагает гражданским покинуть населенные пункты через организованные коридоры на Лачинской дороге и других направлениях. Армия в это время наносит удары по позициям и пунктам армянских войск.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил на брифинге, что его страна отказывается начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

В то же время, он считает, что российский контингент в регионе должен "принять меры" для стабилизации ситуации.

18 апреля 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что живущие в Нагорном Карабахе армяне должны принять азербайджанское гражданство или уехать.

Читайте также: Пашинян упрекнул Путина в невыполнении договоренностей по Нагорному Карабаху

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
никол пашинянвойнаарменияАзербайджаннагорный карабах
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 