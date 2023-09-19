Министерство обороны Азербайджана заявило, что его военные нанесли удар по месту дислокации российского контингента в Нагорном Карабахе. Видео было опубликовано в ведомстве.

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Военные Азербайджана утверждают, что ударили по советской радиолокационной станции П-18 "Терек" в Ходжавендском районе Нагорного Карабаха. Там, по их данным, временно дислоцируются вояки российского контингента.

В азербайджанском Минобороны заявляют, что пораженный РЛС принадлежит армии Армении, а нанесенный по ней удар был точечным.

Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.

Азербайджан требует от Армении полностью вывести войска из Нагорного Карабаха и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах). В МИД Азербайджана говорят, что операция в регионе – это ответ на ряд "военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении.

Азербайджан предлагает гражданским покинуть населенные пункты через организованные коридоры на Лачинской дороге и других направлениях. Армия в это время наносит удары по позициям и пунктам армянских войск.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил на брифинге, что его страна отказывается начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

В то же время, он считает, что российский контингент в регионе должен "принять меры" для стабилизации ситуации.

18 апреля 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что живущие в Нагорном Карабахе армяне должны принять азербайджанское гражданство или уехать.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов.

LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику.

объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала.

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