Міністерство оборони Азербайджану заявило, що його військові завдали удару по місцю дислокації російського контингенту у Нагірному Карабаху. Відео опублікували у відомстві.
Військові Азербайджану стверджують, що вдарили по радянській радіолокаційній станції П-18 "Терек" у Ходжавендському районі Нагірного Карабаху. Там, за їхніми даними, тимчасово дислокуються вояки російського контингенту.
В азербайджанському Міноборони заявляють, що уражена РЛС належить армії Вірменії, а завданий по ній удар був точковим.
Вранці 19 вересня у Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху.
Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести війська з Нагірного Карабаху та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах). У МЗС Азербайджану кажуть, що операція в регіоні — це відповідь на низку "військових провокацій і терактів" із боку сил Вірменії.
Азербайджан пропонує цивільним залишити населені пункти через організовані коридори на Лачинській дорозі та інших напрямках. Армія у цей час завдає ударів по позиціях і пунктах вірменських військ.
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив на брифінгу, що його країна відмовляється розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію у Нагірному Карабаху.
Водночас він вважає, що російський контингент у регіоні має "вжити заходів" для стабілізації ситуації.
18 квітня 2023 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірмени, які живуть у Нагірному Карабаху, повинні прийняти азербайджанське громадянство або виїхати.
- 27 вересня 2020-го в Нагірному Карабаху почалися наймасштабніші з 1994-го бої з активним застосуванням Азербайджаном дронів.
- LIGA.net пояснювала, що відбувається, і вела хроніку.
- У ніч проти 10 листопада Вірменія капітулювала.
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