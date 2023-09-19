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Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 16:50
Відео: Міноборони Азербайджану
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Міністерство оборони Азербайджану заявило, що його військові завдали удару по місцю дислокації російського контингенту у Нагірному Карабаху. Відео опублікували у відомстві.

Військові Азербайджану стверджують, що вдарили по радянській радіолокаційній станції П-18 "Терек" у Ходжавендському районі Нагірного Карабаху. Там, за їхніми даними, тимчасово дислокуються вояки російського контингенту.

В азербайджанському Міноборони заявляють, що уражена РЛС належить армії Вірменії, а завданий по ній удар був точковим.

Вранці 19 вересня у Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху.

Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести війська з Нагірного Карабаху та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах). У МЗС Азербайджану кажуть, що операція в регіоні — це відповідь на низку "військових провокацій і терактів" із боку сил Вірменії.

Азербайджан пропонує цивільним залишити населені пункти через організовані коридори на Лачинській дорозі та інших напрямках. Армія у цей час завдає ударів по позиціях і пунктах вірменських військ.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив на брифінгу, що його країна відмовляється розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію у Нагірному Карабаху.

Водночас він вважає, що російський контингент у регіоні має "вжити заходів" для стабілізації ситуації.

18 квітня 2023 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірмени, які живуть у Нагірному Карабаху, повинні прийняти азербайджанське громадянство або виїхати.

Читайте також: Пашинян дорікнув Путіну в невиконанні домовленостей щодо Нагірного Карабаху

Мілана Головань
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