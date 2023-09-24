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Азербайджан показал конфискованное в Карабахе оружие, там российский ЗРК Тор-М2 – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 19:35
Азербайджан показал конфискованное в Карабахе оружие, там российский ЗРК Тор-М2 – видео - Фото
Фото - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опубликовало список оружия и военной техники, которые были конфискованы у незаконных вооруженных формирований в Нагорном Карабахе. Среди уже идентифицированной техники обращает на себя внимание оружие российского производства.

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В список вошли 4 танка, 1 БМП, 3 МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава" (МТ-ЛБ с зенитными пулеметами), 2 пушки, 12 гаубиц, 12 минометов, 468 мин, 956 зарядов для мин, 441 минометный снаряд, 22 гранатомета, 46 гранатометных снарядов, 313 единиц стрелкового оружия, 66 242 патрона, 50 ракет, 300 зарядов взрывчатки, 62 ручных гранат, 3 ПТРК "Фагот", 28 ЗРК, транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) на базе ЗИЛ и ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа.

То, что в списке есть ЗРК Тор-М2, привлекает особое внимание, так как эта модификация российской ЗРК принята на вооружение в самой России только в 2016 году. 

Официальные лица Азербайджана заявили, что "не ожидали, что регион будет до такой степени милитаризован" при относительно небольшой численности населения. 

Министерство также опубликовало видео с образцами конфискованного вооружения и ролик с уничтоженной или брошенной военной техникой. 

  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан требовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

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Сергей Бережной
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