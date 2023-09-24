RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Азербайджан показав конфісковану в Карабаху зброю, серед неї російський ЗРК Тор-М2 – відео

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 19:35
Азербайджан показав конфісковану в Карабаху зброю, серед неї російський ЗРК Тор-М2 – відео - Фото
Фото - Міноборони Азербайджану

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало список зброї та військової техніки, які були конфісковані у незаконних збройних формувань у Нагірному Карабаху. Серед уже ідентифікованої техніки привертає увагу зброя російського виробництва.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

До списку увійшли 4 танки, 1 БМП, 3 МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава" (МТ-ЛБ із зенітними кулеметами), 2 гармати, 12 гаубиць, 12 мінометів, 468 мін, 956 зарядів для мін, 441 мінометний снаряд, 22 гранатомети, 46 гранатометних снарядів, 313 одиниць стрілецької зброї, 66 242 патрони, 50 ракет, 300 зарядів вибухівки, 62 ручних гранат, 3 ПТРК "Фагот", 28 ЗРК, транспортно-зарядна машина (ТЗМ) на базі ЗІЛ та ЗРК Тор-М2 на шасі КАМАЗу.

Те, що у списку є ЗРК Тор-М2, привертає особливу увагу, оскільки ця модифікація російської ЗРК прийнята на озброєння в самій Росії лише у 2016 році.

Офіційні особи Азербайджану заявили, що "не очікували, що регіон буде настільки мілітаризований" за порівняно невеликої чисельності населення.

Міністерство також опублікувало відео зі зразками конфіскованого озброєння та ролик зі знищеною чи покинутою військовою технікою.

  • Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).
  • 20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

Читайте також: Росія знову зрадила Вірменію. Що змінює нова перемога Азербайджану в Карабаху

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
зброяазербайджаннагірний карабахзрк тор
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 