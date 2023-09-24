Азербайджан показав конфісковану в Карабаху зброю, серед неї російський ЗРК Тор-М2 – відео

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало список зброї та військової техніки, які були конфісковані у незаконних збройних формувань у Нагірному Карабаху. Серед уже ідентифікованої техніки привертає увагу зброя російського виробництва.

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До списку увійшли 4 танки, 1 БМП, 3 МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава" (МТ-ЛБ із зенітними кулеметами), 2 гармати, 12 гаубиць, 12 мінометів, 468 мін, 956 зарядів для мін, 441 мінометний снаряд, 22 гранатомети, 46 гранатометних снарядів, 313 одиниць стрілецької зброї, 66 242 патрони, 50 ракет, 300 зарядів вибухівки, 62 ручних гранат, 3 ПТРК "Фагот", 28 ЗРК, транспортно-зарядна машина (ТЗМ) на базі ЗІЛ та ЗРК Тор-М2 на шасі КАМАЗу.

Те, що у списку є ЗРК Тор-М2, привертає особливу увагу, оскільки ця модифікація російської ЗРК прийнята на озброєння в самій Росії лише у 2016 році.

Офіційні особи Азербайджану заявили, що "не очікували, що регіон буде настільки мілітаризований" за порівняно невеликої чисельності населення.

Міністерство також опублікувало відео зі зразками конфіскованого озброєння та ролик зі знищеною чи покинутою військовою технікою.

Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).

20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

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