UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из Нагорного Карабаха выехали более 47 000 армян, это треть населения региона: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 13:50
Из Нагорного Карабаха выехали более 47 000 армян, это треть населения региона: фото - Фото
Фото: АР

Из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 000 человек – они не желают оставаться на территории после ее перехода под контроль Азербайджана. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны Назели Багдасарян.

По ее словам, к 08:00 утра из Карабаха в Армению въехали 42 500 человек, а на 12:00 их количество выросло до более 47 000.

Фото: АР

По данным переписи населения в регионе за 2015 год, там проживало около 145 000 человек, почти все – этнические армяне. Таким образом, из Карабаха за трое суток выехала треть всего населения, объясняют журналисты.

Люди прибывают в пограничный армянский город Корнидзор, затем их направляют в один из двух регистрационных центров и распределяют.

Фото: АР

По словам Багдасаряна, лишь 10% воспользовались государственной поддержкой, а большинство самостоятельно ищут себе варианты проживания.

Сервис Maxar опубликовал спутниковые снимки.

Фото: Maxar/Радіо Свобода
  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.
  • Азербайджан показал конфискованное в Карабахе оружие, там российский ЗРК Тор-М2 – видео.

Читайте также: Азербайджан назвал потери за сутки войны в Карабахе – более 700 убитых и раненых военных

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаарменияАзербайджаннагорный карабах
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 