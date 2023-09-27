Из Нагорного Карабаха выехали более 47 000 армян, это треть населения региона: фото

Из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 000 человек – они не желают оставаться на территории после ее перехода под контроль Азербайджана. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны Назели Багдасарян.

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По ее словам, к 08:00 утра из Карабаха в Армению въехали 42 500 человек, а на 12:00 их количество выросло до более 47 000.

По данным переписи населения в регионе за 2015 год, там проживало около 145 000 человек, почти все – этнические армяне. Таким образом, из Карабаха за трое суток выехала треть всего населения, объясняют журналисты.

Люди прибывают в пограничный армянский город Корнидзор, затем их направляют в один из двух регистрационных центров и распределяют.

По словам Багдасаряна, лишь 10% воспользовались государственной поддержкой, а большинство самостоятельно ищут себе варианты проживания.

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Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).

20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

Азербайджан показал конфискованное в Карабахе оружие, там российский ЗРК Тор-М2 – видео.

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