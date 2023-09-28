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Главарь сепаратистов Карабаха заявил о ликвидации "республики" до Нового года

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 09:51
Главарь сепаратистов Карабаха заявил о ликвидации
Фото: Minval AZ

Сепаратисты Нагорного Карабаха объявили о ликвидации непризнанного образования Арцах на территории региона. Об этом говорится в "указе" главаря сепаратистов Самвела Шахраманяна.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", – написано в "документе".

Населению Нагорного Карабаха, в том числе тем, кто находится за пределами региона, предложено "ознакомиться с условиями реинтеграции", представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявляла, что по состоянию на 27 сентября 47 000 армян уехали из Карабаха.

Бывший "министр иностранных дел" Карабаха, советник Шахраманяна Давид Бабаян сдался властям Азербайджана, сообщают местные СМИ со ссылкой на соцсети Бабаяна.

"Вы все знаете, что я занесен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение отправиться сегодня из Степанакерта в Шуши", – написал он.

  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.
  • Азербайджан показал конфискованное в Карабахе оружие, там российский ЗРК Тор-М2 – видео.

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Милана Головань
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