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Заарештовано "експрезидента" Нагірного Карабаху Араїка Арутюняна

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 13:24
Заарештовано
Колишній "президент" Карабаху Араїк Арутюнян (фото - dtx.gov.az)

Генпрокуратура та Служба держбезпеки Азербайджану заарештували колишнього "президента" Нагірного Карабаху, прокремлівського сепаратиста Араїка Арутюняна. Про це йдеться у повідомленні пресслужби азербайджанської прокуратури.

Там заявили, що Арутюняна було затримано 3 жовтня у деокупованому Ханкенді.

Проти колишнього очільника сепаратистів регіону відкрито кримінальну справу. Його підозрюють у розв’язуванні агресивної війни та тероризмі.

За версію азербайджанських правоохоронців, Арутюнян брав участь в агресивній війні, а також займався вербуванням, навчанням та фінансуванням найманців, залучених до бойових дій проти Збройних сил Азербайджану.

У генпрокуратурі додали, що Арутюнян був заочно арештований ще у жовтні 2020 року та оголошений у міжнародний розшук.

Сам Араїк Арутюнян є фігурантом бази Миротворець. Він є відвертим проросійським політиком, який у 2014 році підтримав окупацію Донбасу та фінансував діяльність російських окупантів.

У 2020 році він незаконно приїхав на територію тимчасово окупованого Криму.

22 лютого 2022 року Арутюнян підтримав рішення російського диктатора Володимира Путіна про визнання "незалежності" квазідержавних утворень ДНР і ЛНР.

  • 27 вересня 2023 року азербайджанські прикордонники заарештували колишнього "держміністра" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна.
  • 28 вересня так званий "глава НКР" Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.
  • 29 вересня військові Азербайджану затримали так званого "командувача" армії Нагірного Карабаху Левона Мнацаканяна.

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Калінін Артемій
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