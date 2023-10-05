Заарештовано "експрезидента" Нагірного Карабаху Араїка Арутюняна
Генпрокуратура та Служба держбезпеки Азербайджану заарештували колишнього "президента" Нагірного Карабаху, прокремлівського сепаратиста Араїка Арутюняна. Про це йдеться у повідомленні пресслужби азербайджанської прокуратури.
Там заявили, що Арутюняна було затримано 3 жовтня у деокупованому Ханкенді.
Проти колишнього очільника сепаратистів регіону відкрито кримінальну справу. Його підозрюють у розв’язуванні агресивної війни та тероризмі.
За версію азербайджанських правоохоронців, Арутюнян брав участь в агресивній війні, а також займався вербуванням, навчанням та фінансуванням найманців, залучених до бойових дій проти Збройних сил Азербайджану.
У генпрокуратурі додали, що Арутюнян був заочно арештований ще у жовтні 2020 року та оголошений у міжнародний розшук.
Сам Араїк Арутюнян є фігурантом бази Миротворець. Він є відвертим проросійським політиком, який у 2014 році підтримав окупацію Донбасу та фінансував діяльність російських окупантів.
У 2020 році він незаконно приїхав на територію тимчасово окупованого Криму.
22 лютого 2022 року Арутюнян підтримав рішення російського диктатора Володимира Путіна про визнання "незалежності" квазідержавних утворень ДНР і ЛНР.
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