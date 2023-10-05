Заарештовано "експрезидента" Нагірного Карабаху Араїка Арутюняна

Генпрокуратура та Служба держбезпеки Азербайджану заарештували колишнього "президента" Нагірного Карабаху, прокремлівського сепаратиста Араїка Арутюняна. Про це йдеться у повідомленні пресслужби азербайджанської прокуратури.

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Там заявили, що Арутюняна було затримано 3 жовтня у деокупованому Ханкенді.

Проти колишнього очільника сепаратистів регіону відкрито кримінальну справу. Його підозрюють у розв’язуванні агресивної війни та тероризмі.

За версію азербайджанських правоохоронців, Арутюнян брав участь в агресивній війні, а також займався вербуванням, навчанням та фінансуванням найманців, залучених до бойових дій проти Збройних сил Азербайджану.

У генпрокуратурі додали, що Арутюнян був заочно арештований ще у жовтні 2020 року та оголошений у міжнародний розшук.

Сам Араїк Арутюнян є фігурантом бази Миротворець. Він є відвертим проросійським політиком, який у 2014 році підтримав окупацію Донбасу та фінансував діяльність російських окупантів.

У 2020 році він незаконно приїхав на територію тимчасово окупованого Криму.

22 лютого 2022 року Арутюнян підтримав рішення російського диктатора Володимира Путіна про визнання "незалежності" квазідержавних утворень ДНР і ЛНР.

27 вересня 2023 року азербайджанські прикордонники заарештували колишнього "держміністра" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна.

28 вересня так званий "глава НКР" Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.

29 вересня військові Азербайджану затримали так званого "командувача" армії Нагірного Карабаху Левона Мнацаканяна.

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