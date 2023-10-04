Алієв відмовився від переговорів із Пашиняном за посередництва ЄС. Причина — Франція

Азербайджан відмовився від переговорів із Вірменією за посередництва Європейського союзу в Іспанії. Про це повідомила азербайджанська агенція APA із посиланням на власні джерела.

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За словами співрозмовників журналістів, Баку наполягав на участі у переговорах Туреччини, проте цього не допустили Франція та Німеччина.

Видання пише, що у запропонованому Азербайджану п'ятисторонньому форматі Вірменія-Азербайджан-Франція-Німеччина-ЄС "сформувалася антиазербайджанська атмосфера".

"Азербайджану такий формат не потрібен. Баку не бачить необхідності обговорювати проблеми регіону з далекими від регіону країнами. Однак Азербайджан може взяти участь у зустрічі, якщо з'явиться колишній тристоронній формат ЄС-Азербайджан-Вірменія", — йдеться у повідомленні.

Особливу увагу азербайджанці приділяють Франції, яка виступає на боці Вірменії, тим самим пояснюючи своє небажання брати участь у діалозі за посередництва Парижа.

27 вересня 2023 року вірменська служба Радіо Свобода поінформувала, що понад 47 000 вірмен виїхали з Карабаху, що становить третину всього населення.

28 вересня так званий голова НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.

Того ж дня МЗС Азербайджану закликало вірмен із Нагірного Карабаху не виїжджати з цього регіону і запропонувало процес інтеграції в азербайджанське суспільство.

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