RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Алієв відмовився від переговорів із Пашиняном за посередництва ЄС. Причина — Франція

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 13:44
Алієв відмовився від переговорів із Пашиняном за посередництва ЄС. Причина — Франція - Фото
Ільхам Алієв (Фото: EPA)

Азербайджан відмовився від переговорів із Вірменією за посередництва Європейського союзу в Іспанії. Про це повідомила азербайджанська агенція APA із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників журналістів, Баку наполягав на участі у переговорах Туреччини, проте цього не допустили Франція та Німеччина.

Видання пише, що у запропонованому Азербайджану п'ятисторонньому форматі Вірменія-Азербайджан-Франція-Німеччина-ЄС "сформувалася антиазербайджанська атмосфера".

"Азербайджану такий формат не потрібен. Баку не бачить необхідності обговорювати проблеми регіону з далекими від регіону країнами. Однак Азербайджан може взяти участь у зустрічі, якщо з'явиться колишній тристоронній формат ЄС-Азербайджан-Вірменія", — йдеться у повідомленні.

Особливу увагу азербайджанці приділяють Франції, яка виступає на боці Вірменії, тим самим пояснюючи своє небажання брати участь у діалозі за посередництва Парижа.

  • 27 вересня 2023 року вірменська служба Радіо Свобода поінформувала, що понад 47 000 вірмен виїхали з Карабаху, що становить третину всього населення.
  • 28 вересня так званий голова НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.
  • Того ж дня МЗС Азербайджану закликало вірмен із Нагірного Карабаху не виїжджати з цього регіону і запропонувало процес інтеграції в азербайджанське суспільство.

Читайте також: Карабаські уроки для України

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинавійнаВірменіяНімеччинаФранціяазербайджаннагірний карабах
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 