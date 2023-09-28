Азербайджан закликав вірмен не їхати з Нагірного Карабаху
Влада Азербайджану закликала вірменських жителів Нагірного Карабаху не їхати та "стати частиною азербайджанського багатонаціонального суспільства". Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ Азербайджану на заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна про нібито загрозу "етнічних чисток".
У коментарі МЗС йдеться, що такий наратив Пашиняна суперечить його заяві від 21 вересня "про відсутність загрози вірменським мешканцям з боку Азербайджану".
У зовнішньополітичному відомстві Азербайджану наголосили, що Баку вважає виїзд вірменських мешканців з Карабаху "їхнім особистим та індивідуальним рішенням", що не має "нічого спільного з насильницьким переселенням".
У МЗС Азербайджану закликають мешканців Вірменії "не залишати місця свого проживання та стати частиною багатоетнічного азербайджанського суспільства".
- 24 вересня 2023 року Reuters повідомив, що 120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху хочуть залишити регіон через загрозу етнічних чисток з боку азербайджанської влади.
- 27 вересня Радіо Азатутюн інформувало, що понад 47 тисяч вірмен виїхали з Карабаху, що становить третину всього населення.
- 28 вересня так званий глава НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.
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