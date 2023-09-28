Азербайджан закликав вірмен не їхати з Нагірного Карабаху

Влада Азербайджану закликала вірменських жителів Нагірного Карабаху не їхати та "стати частиною азербайджанського багатонаціонального суспільства". Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ Азербайджану на заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна про нібито загрозу "етнічних чисток".

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У коментарі МЗС йдеться, що такий наратив Пашиняна суперечить його заяві від 21 вересня "про відсутність загрози вірменським мешканцям з боку Азербайджану".

У зовнішньополітичному відомстві Азербайджану наголосили, що Баку вважає виїзд вірменських мешканців з Карабаху "їхнім особистим та індивідуальним рішенням", що не має "нічого спільного з насильницьким переселенням".

У МЗС Азербайджану закликають мешканців Вірменії "не залишати місця свого проживання та стати частиною багатоетнічного азербайджанського суспільства".

24 вересня 2023 року Reuters повідомив, що 120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху хочуть залишити регіон через загрозу етнічних чисток з боку азербайджанської влади.

27 вересня Радіо Азатутюн інформувало, що понад 47 тисяч вірмен виїхали з Карабаху, що становить третину всього населення.

28 вересня так званий глава НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.

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