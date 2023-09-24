120 000 вірмен хочуть залишити Карабах, бояться етнічних чисток – Reuters

120 000 етнічних вірмен, ймовірно, поїдуть з Нагірного Карабаху до Вірменії, оскільки не хочуть жити в Азербайджані та побоюються етнічних чисток. Про це повідомляє Reuters із посиланням на колишніх чиновників вірменської регіональної адміністрації.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За оцінкою чиновників місцевої адміністрації, яка саморозпустилася після капітуляції 20 вересня перед Азарбайджаном, більшість вірменського населення має намір залишити Карабах і репатріюватися до Вірменії.

Азербайджан заявляє, що готовий гарантувати права вірменського населення у процесі реінтеграції регіону.

Однак колишні вірменські регіональні чиновники сказали журналістам, що "народ не хоче жити у складі Азербайджану" і майже всі "воліють залишити свої історичні землі". Вони також заявили, що всіх, хто захоче виїхати, супроводжуватимуть до Вірменії "миротворці" РФ.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також заявив, що карабахські вірмени, швидше за все, покинуть регіон і що Вірменія готова прийняти їх. Він сказав, що хоча до регіону надійшла гуманітарна допомога, вірмени Карабаха, як і раніше, перебувають нібито під загрозою "етнічних чисток".

22 вересня в Азербайджані сказали, що не відкидають амністію членам незаконних збройних формувань Нагірного Карабаху, які добровільно погодяться скласти зброю.

Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (Арцах).

20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

Читайте також: Росія знову зрадила Вірменію. Що змінює нова перемога Азербайджану в Карабаху

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.