120 000 вірмен хочуть залишити Карабах, бояться етнічних чисток – Reuters
120 000 етнічних вірмен, ймовірно, поїдуть з Нагірного Карабаху до Вірменії, оскільки не хочуть жити в Азербайджані та побоюються етнічних чисток. Про це повідомляє Reuters із посиланням на колишніх чиновників вірменської регіональної адміністрації.
За оцінкою чиновників місцевої адміністрації, яка саморозпустилася після капітуляції 20 вересня перед Азарбайджаном, більшість вірменського населення має намір залишити Карабах і репатріюватися до Вірменії.
Азербайджан заявляє, що готовий гарантувати права вірменського населення у процесі реінтеграції регіону.
Однак колишні вірменські регіональні чиновники сказали журналістам, що "народ не хоче жити у складі Азербайджану" і майже всі "воліють залишити свої історичні землі". Вони також заявили, що всіх, хто захоче виїхати, супроводжуватимуть до Вірменії "миротворці" РФ.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також заявив, що карабахські вірмени, швидше за все, покинуть регіон і що Вірменія готова прийняти їх. Він сказав, що хоча до регіону надійшла гуманітарна допомога, вірмени Карабаха, як і раніше, перебувають нібито під загрозою "етнічних чисток".
22 вересня в Азербайджані сказали, що не відкидають амністію членам незаконних збройних формувань Нагірного Карабаху, які добровільно погодяться скласти зброю.
- Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (Арцах).
- 20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.
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