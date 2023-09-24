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120 000 вірмен хочуть залишити Карабах, бояться етнічних чисток – Reuters

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 16:28
120 000 вірмен хочуть залишити Карабах, бояться етнічних чисток – Reuters - Фото
Переговори делегації Азербайджана з представниками Нагірного Карабаху (Фото - EPA)

120 000 етнічних вірмен, ймовірно, поїдуть з Нагірного Карабаху до Вірменії, оскільки не хочуть жити в Азербайджані та побоюються етнічних чисток. Про це повідомляє Reuters із посиланням на колишніх чиновників вірменської регіональної адміністрації.

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За оцінкою чиновників місцевої адміністрації, яка саморозпустилася після капітуляції 20 вересня перед Азарбайджаном, більшість вірменського населення має намір залишити Карабах і репатріюватися до Вірменії.

Азербайджан заявляє, що готовий гарантувати права вірменського населення у процесі реінтеграції регіону.

Однак колишні вірменські регіональні чиновники сказали журналістам, що "народ не хоче жити у складі Азербайджану" і майже всі "воліють залишити свої історичні землі". Вони також заявили, що всіх, хто захоче виїхати, супроводжуватимуть до Вірменії "миротворці" РФ.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також заявив, що карабахські вірмени, швидше за все, покинуть регіон і що Вірменія готова прийняти їх. Він сказав, що хоча до регіону надійшла гуманітарна допомога, вірмени Карабаха, як і раніше, перебувають нібито під загрозою "етнічних чисток".

22 вересня в Азербайджані сказали, що не відкидають амністію членам незаконних збройних формувань Нагірного Карабаху, які добровільно погодяться скласти зброю.

  • Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (Арцах).
  • 20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

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Сергій Бережний
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