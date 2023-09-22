Нагірний Карабах. Азербайджан пообіцяв амністію сепаратистам, які складуть зброю

В Азербайджані пообіцяли амністію сепаратистам Нагірного Карабаху, які погодяться скласти зброю. Про це повідомив радник президента країни Хікмет Гаджієв у коментарі агентству Reuters.

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За його словами, Баку передбачає амністію для бійців незаконних збройних формувань Карабаху, які складуть зброю.

"Навіть для колишніх військових та комбатантів, якщо їх можна так класифікувати, навіть для них ми припускаємо амністію або натякаємо на амністію", — сказав Гаджієв.

Він зазначив, що права вірмен Карабаху будуть дотримані в рамках реінтеграції території до складу Азербайджану.

Чиновник заявив, що деякі сепаратисти вже заявили публічно, що не підуть на умови Баку і продовжуватимуть опір.

"Ми також бачимо, що деякі невеликі групи йдуть у ліс. Але ми не вважаємо, що це найбільша проблема або найбільший виклик для безпеки. Звичайно, це викличе певні проблеми та труднощі, але не в такому великому масштабі", — резюмував радник.

Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).

20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

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