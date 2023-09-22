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Нагорный Карабах. Азербайджан пообещал амнистию сепаратистам, которые сложат оружие

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 12:50
Нагорный Карабах. Азербайджан пообещал амнистию сепаратистам, которые сложат оружие - Фото
Хикмет Гаджиев (Фото: скриншот с видео)

В Азербайджане пообещали амнистию сепаратистам Нагорного Карабаха, которые согласятся сложить оружие. Об этом сообщил советник президента страны Хикмет Гаджиев в комментарии агенству Reuters.

По его словам, Баку предусматривает амнистию для бойцов незаконных вооруженных формирований Карабаха, которые сложат оружие. 

"Даже для бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, даже для них мы предполагаем амнистию или намекаем на амнистию", — сказал Гаджиев.

Он отметил, что права армян Карабаха будут соблюдены в рамках реинтеграции территории в состав Азербайджана. 

Чиновник заявил, что некоторые сепаратисты уже заявили публично, что не пойдут на условия Баку и будут продолжать сопротивление. 

"Мы также видим, что некоторые небольшие группы идут в лес. Но мы не считаем, что это самая большая проблема или большой вызов для безопасности. Конечно, это вызовет определенные проблемы и трудности, но не в таком большом масштабе", — резюмировал советник.

  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан требовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.
  • Разбор. Россия снова предала Армению. Что меняет новая победа Азербайджана в Карабахе

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Дмитрий Гриниченко
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Ильхам АлиеввойнаАзербайджаннагорный карабахХикмет Гаджиев
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