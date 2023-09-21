Карабах. РосСМИ пишут, что убит замкомандующего "миротворцев" и топ-офицер Северного флота
Российские пропагандисты пишут, что в Нагорном Карабахе якобы погиб заместитель командующего "миротворческого" контингента Иван Ковган.
Оккупанты заявляют, что Ковган находился в Карабахе с 11 мая 2023 года, до этого он служил в подводных силах Северного флота РФ и имел звание капитана первого ранга (равноценно полковнику в армии России).
Топ-офицер противника якобы попал под обстрел в районе населенного пункта Джанятаг.
В результате удара погибли четверо "миротворцев".
Сам Ковган жил в Гаджиево Мурманской области — это Крайний Север России.
20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны после "антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе.
- Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
- 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.
Смотрите также: Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Комментарии