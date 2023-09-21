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Карабах. РосСМИ пишут, что убит замкомандующего "миротворцев" и топ-офицер Северного флота

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 11:49
Карабах. РосСМИ пишут, что убит замкомандующего
Иван Ковган (Фото: ресурс оккупантов)

Российские пропагандисты пишут, что в Нагорном Карабахе якобы погиб заместитель командующего "миротворческого" контингента Иван Ковган. 

Оккупанты заявляют, что Ковган находился в Карабахе с 11 мая 2023 года, до этого он служил в подводных силах Северного флота РФ и имел звание капитана первого ранга (равноценно полковнику в армии России).

Топ-офицер противника якобы попал под обстрел в районе населенного пункта Джанятаг.

В результате удара погибли четверо "миротворцев". 

Сам Ковган жил в Гаджиево Мурманской области — это Крайний Север России.

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны после "антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе. 

  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

Смотрите также: Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео

Дмитрий Гриниченко
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