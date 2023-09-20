Алиев заявил, что Азербайджан восстановил суверенитет после операции в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны после "антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе. Его цитирует национальное агентство Azertag.

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По словам Алиева, "антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе за сутки выполнили все поставленные задачи, а военные страны за короткое время по всем направлениям добились значительных военных успехов".

Он заявил, что "была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении".

Алиев заявил, что руководство Армении показало "политическую компетентность" в ситуации с Нагорным Карабахом.

21 сентября в Азербайджане состоится встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. Они будут обсуждать реинтеграцию региона "в рамках Конституции Азербайджана", права и безопасность армян Нагорного Карабаха. В ходе этих переговоров должна решиться судьба непризнанной НКР, которая просуществовала с 1991 года и пережила многочисленные войны.

18 апреля 2023 года Алиев заявил, что армяне, живущие в Нагорном Карабахе, должны принять азербайджанское гражданство или уехать.

Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его страна отказывается начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе. Он призвал российский контингент в регионе "принять меры" для стабилизации ситуации.

Днем 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

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