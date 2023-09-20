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Алієв заявив, що Азербайджан відновив суверенітет після операції в Нагірному Карабаху

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 20:48
Алієв заявив, що Азербайджан відновив суверенітет після операції в Нагірному Карабаху - Фото
Ільхам Алієв (Фото: ЕРА)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення територіальної цілісності країни після "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху. Його цитує національна агенція Azertag.

За словами Алієва, "антитерористичні заходи" Азербайджану в Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів".

Він заявив, що "було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, попри зобов'язання Вірменії".

Алієв заявив, що керівництво Вірменії показало "політичну компетентність" у ситуації щодо Нагірного Карабаху.

21 вересня в Азербайджані відбудеться зустріч представників вірменського населення Нагірного Карабаху й влади Азербайджану. Вони обговорюватимуть реінтеграцію регіону "в рамках Конституції Азербайджану", права і безпеку вірмен Нагірного Карабаху. Протягом цих переговорів має вирішитися доля невизнаної НКР, яка проіснувала з 1991 року і пережила численні війни.
  • 18 квітня 2023 року Алієв заявив, що вірмени, які живуть у Нагірному Карабаху, повинні прийняти азербайджанське громадянство або виїхати.
  • Вранці 19 вересня у Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).
  • Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що його країна відмовляється розпочинати воєнні дії з Азербайджаном через ситуацію у Карабаху. Він закликав російський контингент у регіоні "вжити заходів" для стабілізації ситуації.
  • Вдень 20 вересня у Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

Дивіться також: Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео

Мілана Головань
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війнаВірменіяазербайджаннагірний карабахІльхам Алієв
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