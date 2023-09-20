Алієв заявив, що Азербайджан відновив суверенітет після операції в Нагірному Карабаху
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення територіальної цілісності країни після "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху. Його цитує національна агенція Azertag.
За словами Алієва, "антитерористичні заходи" Азербайджану в Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів".
Він заявив, що "було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, попри зобов'язання Вірменії".
Алієв заявив, що керівництво Вірменії показало "політичну компетентність" у ситуації щодо Нагірного Карабаху.
- 18 квітня 2023 року Алієв заявив, що вірмени, які живуть у Нагірному Карабаху, повинні прийняти азербайджанське громадянство або виїхати.
- Вранці 19 вересня у Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).
- Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що його країна відмовляється розпочинати воєнні дії з Азербайджаном через ситуацію у Карабаху. Він закликав російський контингент у регіоні "вжити заходів" для стабілізації ситуації.
- Вдень 20 вересня у Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.
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