Карабах. РосЗМІ пишуть, що вбито замкомандувача "миротворців" і топофіцера Північного флоту

Російські пропагандисти пишуть, що у Нагірному Карабаху нібито загинув заступник командувача "миротворчого" контингенту Іван Ковган.

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Окупанти заявляють, що Ковган перебував у Карабаху з 11 травня 2023 року, до цього він служив у підводних силах Північного флоту РФ і мав звання капітана першого рангу (рівноцінно полковнику в армії Росії).

Топофіцер противника нібито потрапив під обстріл у районі населеного пункту Джанятаг.

Внаслідок удару загинули четверо "миротворців".

Сам Ковган жив у Гаджиєво Мурманської області — це Крайня Північ Росії.

20 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення територіальної цілісності країни після "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести звідти війська і розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (Арцах).

20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

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