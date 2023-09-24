120 000 армян хотят покинуть Карабах, боятся этнических чисток – Reuters

120 000 этнических армян, вероятно, уедут из Нагорного Карабаха в Армению, поскольку не хотят жить в Азербайджане и опасаются этнических чисток. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших чиновников армянской региональной администрации.

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По оценке чиновников местной администрации, которая самораспустилась после капитуляции 20 сентября перед Азарбайджаном, большая часть армянского населения намерена покинуть Карабах и репатриироваться в Армению.

Азербайджан заявляет, что готов гарантировать права армянского населения при реинтеграции региона.

Однако бывшие армянские региональные чиновники сказали журналистам, что "народ не хочет жить в составе Азербайджана" и почти все "предпочитают покинуть свои исторические земли". Они также заявили, что всех, кто захочет уехать, будут сопровождать в Армению "миротворцы" РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что карабахские армяне, скорее всего, покинут регион, и что Армения готова принять их. Он сказал, что хотя в регион поступила гуманитарная помощь, армяне Карабаха по-прежнему находятся якобы под угрозой "этнических чисток".

22 сентября в Азербайджане сказали, что не исключают амнистию членам незаконных вооруженных формирований Нагорного Карабаха, которые добровольно согласятся сложить оружие.

Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан требовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).

20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

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