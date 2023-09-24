120 000 армян хотят покинуть Карабах, боятся этнических чисток – Reuters
120 000 этнических армян, вероятно, уедут из Нагорного Карабаха в Армению, поскольку не хотят жить в Азербайджане и опасаются этнических чисток. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших чиновников армянской региональной администрации.
По оценке чиновников местной администрации, которая самораспустилась после капитуляции 20 сентября перед Азарбайджаном, большая часть армянского населения намерена покинуть Карабах и репатриироваться в Армению.
Азербайджан заявляет, что готов гарантировать права армянского населения при реинтеграции региона.
Однако бывшие армянские региональные чиновники сказали журналистам, что "народ не хочет жить в составе Азербайджана" и почти все "предпочитают покинуть свои исторические земли". Они также заявили, что всех, кто захочет уехать, будут сопровождать в Армению "миротворцы" РФ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что карабахские армяне, скорее всего, покинут регион, и что Армения готова принять их. Он сказал, что хотя в регион поступила гуманитарная помощь, армяне Карабаха по-прежнему находятся якобы под угрозой "этнических чисток".
22 сентября в Азербайджане сказали, что не исключают амнистию членам незаконных вооруженных формирований Нагорного Карабаха, которые добровольно согласятся сложить оружие.
- Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан требовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
- 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.
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