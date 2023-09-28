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Азербайджан призвал армян не уезжать из Нагорного Карабаха

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 15:18
Азербайджан призвал армян не уезжать из Нагорного Карабаха - Фото
Флаги Азербайджана (Фото - Roman Ismayilov, EPA)

Власти Азербайджана призвали армянских жителей Нагорного Карабаха не уезжать и "стать частью азербайджанского многонационального общества". Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Азербайджана на заявления премьера Армении Никола Пашиняна о якобы угрозе этнических чисток.

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В комментарии МИД говорится, что такой нарратив Пашиняна противоречит его заявлению от 21 сентября "об отсутствии угрозы армянским жителям со стороны Азербайджана".

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что Баку считает выезд армянских жителей из Карабаха "их личным и индивидуальным решением", что не имеет "ничего общего с насильственным переселением".

В МИД Азербайджана призывают жителей Армении "не покидать места своего проживания и стать частью многоэтнического азербайджанского общества".

  • 24 сентября 2023 года Reuters сообщил, что 120 тысяч армян Нагорного Карабаха хотят покинуть регион из-за угрозы этнических чисток со стороны азербайджанских властей.
  • 27 сентября Радио Азатутюн информировало, что более 47 тысяч армян выехали из Карабаха, что составляет треть всего населения.
  • 28 сентября так называемый "глава" НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске "республики" до конца этого года.
Калинин Артемий
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арменияАзербайджаннагорный карабах
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