Алиев отказался от переговоров с Пашиняном при посредничестве ЕС. Причина — Франция
Азербайджан отказался от переговоров с Арменией при посредничестве Европейского союза в Испании. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседников журналистов, Баку настаивал на участии в переговорах Турции, однако этого не допустили Франция и Германия.
Издание пишет, что в предложенном Азербайджану пятистороннем формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС "сформировалась антиазербайджанская атмосфера".
"Азербайджану такой формат не нужен. Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами. Однако Азербайджан может принять участие во встрече, если появится прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения", — сказано в сообщении.
Особенное внимание азербайджанцы уделяют Франции, которая выступает на стороне Армении, тем самым объясняя свое нежелание участвовать в диалоге при посредничестве Парижа.
- 27 сентября 2023 года армянская служба Радио Свобода информировала, что более 47 000 армян выехали из Карабаха, что составляет треть всего населения.
- 28 сентября так называемый глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.
- В тот же день МИД Азербайджана призвал армян из Нагорного Карабаха не уезжать из этого региона и предложил процесс интеграции в азербайджанское общество.
Читайте также: Карабахские уроки для Украины
Комментарии