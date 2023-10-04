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Алиев отказался от переговоров с Пашиняном при посредничестве ЕС. Причина — Франция

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 13:44
Алиев отказался от переговоров с Пашиняном при посредничестве ЕС. Причина — Франция - Фото
Ильхам Алиев (Фото: EPA)

Азербайджан отказался от переговоров с Арменией при посредничестве Европейского союза в Испании. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников журналистов, Баку настаивал на участии в переговорах Турции, однако этого не допустили Франция и Германия. 

Издание пишет, что в предложенном Азербайджану пятистороннем формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС "сформировалась антиазербайджанская атмосфера". 

"Азербайджану такой формат не нужен. Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами. Однако Азербайджан может принять участие во встрече, если появится прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения", — сказано в сообщении.

Особенное внимание азербайджанцы уделяют Франции, которая выступает на стороне Армении, тем самым объясняя свое нежелание участвовать в диалоге при посредничестве Парижа. 

  • 27 сентября 2023 года армянская служба Радио Свобода информировала, что более 47 000 армян выехали из Карабаха, что составляет треть всего населения.
  • 28 сентября так называемый глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.
  • В тот же день МИД Азербайджана призвал армян из Нагорного Карабаха не уезжать из этого региона и предложил процесс интеграции в азербайджанское общество.

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Дмитрий Гриниченко
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ГерманиявойнаарменияфранцияТурцияАзербайджаннагорный карабах
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