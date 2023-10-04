Алиев отказался от переговоров с Пашиняном при посредничестве ЕС. Причина — Франция

Азербайджан отказался от переговоров с Арменией при посредничестве Европейского союза в Испании. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA со ссылкой на собственные источники.

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По словам собеседников журналистов, Баку настаивал на участии в переговорах Турции, однако этого не допустили Франция и Германия.

Издание пишет, что в предложенном Азербайджану пятистороннем формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС "сформировалась антиазербайджанская атмосфера".

"Азербайджану такой формат не нужен. Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами. Однако Азербайджан может принять участие во встрече, если появится прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения", — сказано в сообщении.

Особенное внимание азербайджанцы уделяют Франции, которая выступает на стороне Армении, тем самым объясняя свое нежелание участвовать в диалоге при посредничестве Парижа.

27 сентября 2023 года армянская служба Радио Свобода информировала, что более 47 000 армян выехали из Карабаха, что составляет треть всего населения.

28 сентября так называемый глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.

В тот же день МИД Азербайджана призвал армян из Нагорного Карабаха не уезжать из этого региона и предложил процесс интеграции в азербайджанское общество.

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