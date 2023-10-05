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Арестован "экс-президент" Нагорного Карабаха Араик Арутюнян

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 13:24
Арестован
Бывший "президент" Карабаха Араик Арутюнян (фото - dtx.gov.az)

Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана арестовали бывшего "президента" Нагорного Карабаха, прокремлевского сепаратиста Араика Арутюняна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанской прокуратуры.

Там заявили, что Арутюнян был задержан 3 октября в деоккупированном Ханкенди.

В отношении бывшего главы сепаратистов региона возбуждено уголовное дело. Его подозревают в развязывании агрессивной войны и терроризме.

По версии азербайджанских правоохранителей, Арутюнян принимал участие в агрессивной войне, а также занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников, участвовавших в боевых действиях против Вооруженных сил Азербайджана.

В генпрокуратуре добавили, что Арутюнян был заочно арестован в октябре 2020 года и объявлен в международный розыск.

Сам Араик Арутюнян является фигурантом базы Миротворец. Он является откровенным пророссийским политиком, который в 2014 году поддержал оккупацию Донбасса и финансировал деятельность российских оккупантов.

В 2020 году он незаконно приехал на территорию временно оккупированного Крыма.

22 февраля 2022 года Арутюнян поддержал решение российского диктатора Владимира Путина о признании "независимости" квазигосударственных образований ДНР и ЛНР.

  • 27 сентября 2023 года азербайджанские пограничники арестовали бывшего "государственного министра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.
  • 28 сентября так называемый "глава НКС" Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.
  • 29 сентября военные Азербайджана задержали так называемого "командующего" армии Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна.

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Калинин Артемий
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