Арестован "экс-президент" Нагорного Карабаха Араик Арутюнян
Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана арестовали бывшего "президента" Нагорного Карабаха, прокремлевского сепаратиста Араика Арутюняна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанской прокуратуры.
Там заявили, что Арутюнян был задержан 3 октября в деоккупированном Ханкенди.
В отношении бывшего главы сепаратистов региона возбуждено уголовное дело. Его подозревают в развязывании агрессивной войны и терроризме.
По версии азербайджанских правоохранителей, Арутюнян принимал участие в агрессивной войне, а также занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников, участвовавших в боевых действиях против Вооруженных сил Азербайджана.
В генпрокуратуре добавили, что Арутюнян был заочно арестован в октябре 2020 года и объявлен в международный розыск.
Сам Араик Арутюнян является фигурантом базы Миротворец. Он является откровенным пророссийским политиком, который в 2014 году поддержал оккупацию Донбасса и финансировал деятельность российских оккупантов.
В 2020 году он незаконно приехал на территорию временно оккупированного Крыма.
22 февраля 2022 года Арутюнян поддержал решение российского диктатора Владимира Путина о признании "независимости" квазигосударственных образований ДНР и ЛНР.
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