Арестован "экс-президент" Нагорного Карабаха Араик Арутюнян

Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана арестовали бывшего "президента" Нагорного Карабаха, прокремлевского сепаратиста Араика Арутюняна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанской прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там заявили, что Арутюнян был задержан 3 октября в деоккупированном Ханкенди.

В отношении бывшего главы сепаратистов региона возбуждено уголовное дело. Его подозревают в развязывании агрессивной войны и терроризме.

По версии азербайджанских правоохранителей, Арутюнян принимал участие в агрессивной войне, а также занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников, участвовавших в боевых действиях против Вооруженных сил Азербайджана.

В генпрокуратуре добавили, что Арутюнян был заочно арестован в октябре 2020 года и объявлен в международный розыск.

Сам Араик Арутюнян является фигурантом базы Миротворец. Он является откровенным пророссийским политиком, который в 2014 году поддержал оккупацию Донбасса и финансировал деятельность российских оккупантов.

В 2020 году он незаконно приехал на территорию временно оккупированного Крыма.

22 февраля 2022 года Арутюнян поддержал решение российского диктатора Владимира Путина о признании "независимости" квазигосударственных образований ДНР и ЛНР.

27 сентября 2023 года азербайджанские пограничники арестовали бывшего "государственного министра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

28 сентября так называемый "глава НКС" Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.

29 сентября военные Азербайджана задержали так называемого "командующего" армии Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна.

Читайте также: Алиев отказался от переговоров с Пашиняном при посредничестве ЕС. Причина — Франция

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.