Военные Азербайджана задержали бывшего "министра обороны" Карабаха Мнацаканяна

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян был задержан военными Азербайджана при попытке бежать в Армению

Бывший командующий армией Карабаха Левон Мнацаканян (Скриншот)

Бывший "командующий" Армии обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян был задержан военными Азербайджана при попытке пересечь пункт пропуска в сторону Армении. Об этом сообщают армянский общественный активист Нарек Самсонян и российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источник в окружении военного.

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Собеседник российских СМИ сообщил, что Мнацаканян пытался пересечь пункт пропуска Лачин в сторону Армении, однако был арестован азербайджанскими военными.

Азербайджанские власти не прокомментировали задержание бывшего руководителя сепаратистских формирований.

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Левон Мнацаканян был так называемым командующим Армией обороны Карабаха с 2015 по 2018 год.

24 сентября 2023 года Reuters сообщил, что из региона могут уехать более 120 000 армян.

27 сентября спикер премьер-министра страны Назели Багдасарян заявила, что из Нагорного Карабаха выехало более 47 000 армян.

В тот же день Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об аресте бывшего "государственного министра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

28 сентября так называемый глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.

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