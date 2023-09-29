Военные Азербайджана задержали бывшего "министра обороны" Карабаха Мнацаканяна
Бывший командующий армией Карабаха Левон Мнацаканян (Скриншот)

Бывший "командующий" Армии обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян был задержан военными Азербайджана при попытке пересечь пункт пропуска в сторону Армении. Об этом сообщают армянский общественный активист Нарек Самсонян и российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источник в окружении военного.

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Собеседник российских СМИ сообщил, что Мнацаканян пытался пересечь пункт пропуска Лачин в сторону Армении, однако был арестован азербайджанскими военными.

Азербайджанские власти не прокомментировали задержание бывшего руководителя сепаратистских формирований.

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Левон Мнацаканян был так называемым командующим Армией обороны Карабаха с 2015 по 2018 год.

  • 24 сентября 2023 года Reuters сообщил, что из региона могут уехать более 120 000 армян.
  • 27 сентября спикер премьер-министра страны Назели Багдасарян заявила, что из Нагорного Карабаха выехало более 47 000 армян.
  • В тот же день Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об аресте бывшего "государственного министра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.
  • 28 сентября так называемый глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.

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