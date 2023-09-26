Посол РФ обвинил США в "нагнетании русофобии" в Армении из-за Карабаха

Посол России в Вашингтоне обвинил США в "искусственном нагнетании антироссийских настроений в Армении" после того, как власти Армении заявили, что Кремль оказался "ненадежным партнером".

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Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон "воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении" после заявления представителя Госдепартамента США.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер сказал на брифинге, что, по его мнению, "Россия показала, что не является партнером в сфере безопасности, на которого можно положиться".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Москву в неспособности защитить интересы армян в Нагорном Карабахе и обеспечить безопасность Армении. В ответ в Кремле заявили, что Армения сама виновата в том, что Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом, так как "заигрывала с Западом" вместо того, чтобы продолжить "трехсторонний процесс" вместе с Москвой и Баку.

16 сентября МИД Азербайджана также обвинил Россию в нарушении союзнической декларации после того как МИД РФ позволил себе прокомментировать признание Арменией Карабаха частью территории Азербайджана.

19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его страна отказывается начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе. Он призвал российский контингент в регионе "принять меры" для стабилизации ситуации.

Днем 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

После этого в Ереване начались протесты, их участники обвиняли Россию в предательстве союзников и рвали паспорта РФ.

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