Азербайджан обвинил Россию в нарушении союзнической декларации

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Россию в нарушении союзнической декларации между двумя странами, после того как МИД РФ позволил себе прокомментировать признание Арменией Карабаха частью территории Азербайджана.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В субботу, 15 июля, российское министерство заявило, что решения Армении были приняты на "саммитах под эгидой Евросоюза", и предложило провести собственный саммит на уровне министров иностранных дел, но без ЕС. По мнению россиян, решение Армении кардинально изменяет условия размещения в регионе российских войск.

В Азербайджане это заявление восприняли с "удивлением и сожалением".

"Это заявление МИД РФ не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Попытки МИД РФ комментировать и обусловливать территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте признания Карабаха как неотъемлемой части Азербайджана со стороны премьер-министра Армении [...] носят неприемлемый характер", – заявило министерство.

15 июля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Мишель заявил, что лидеры Армении и Азербайджана полностью подтвердили свое уважение к территориальной целостности и суверенитету друг друга, "исходя из понимания того, что территория Армении составляет 29 800 квадратных километров, а Азербайджану – 86 600 квадратных километров".

Он сообщил, что продолжение переговоров в этом формате состоится осенью, а в октябре в кулуарах саммита Европейского политического сообщества к ним присоединятся лидеры Франции и Германии.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику.

В ночь на 10 ноября Армения капитулировала.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.