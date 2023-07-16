Азербайджан звинуватив Росію в порушенні союзницької декларації

Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило Росію в порушенні союзницької декларації між двома країнами, після того як МЗС РФ дозволив собі прокоментувати визнання Вірменією Карабаху частиною території Азербайджану.

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У суботу, 15 липня, російське міністерство заявило, що рішення Вірменії були ухвалені на "самітах під егідою Євросоюзу", і запропонувало провести власний саміт на рівні міністрів закордонних справ, але без ЄС. На думку росіян, рішення Вірменії кардинально змінює умови розміщення в регіоні російських військ.

В Азербайджані цю заяву сприйняли зі "здивуванням та жалем".

"Ця заява МЗС РФ не відповідає Декларації про союзницьку взаємодію між Азербайджанською Республікою та Російською Федерацією. Спроби МЗС РФ коментувати та обумовлювати територіальну цілісність і суверенітет Азербайджанської Республіки в контексті визнання Карабаху як невід'ємної частини Азербайджану з боку прем'єр-міністра Вірменії [...] мають неприйнятний характер", – заявило міністерство.

15 липня в Брюсселі відбулась тристороння зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та президента Ради ЄС Шарля Мішеля.

Мішель заявив, що лідери Вірменії та Азербайджану повністю підтвердили свою повагу до територіальної цілісності та суверенітету один одного, "виходячи з розуміння того, що територія Вірменії становить 29 800 квадратних кілометрів, а Азербайджану – 86 600 квадратних кілометрів".

Він повідомив, що продовження переговорів у цьому форматі відбудеться восени, а у жовтні в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти до них приєднаються лідери Франції та Німеччини.

27 вересня 2020-го в Нагірному Карабаху почалися наймасштабніші з 1994-го бої з активним застосуванням Азербайджаном дронів. LIGA.net пояснювала, що відбувається, і вела хроніку.

У ніч проти 10 листопада Вірменія капітулювала.

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