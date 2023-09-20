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В Ереване снова протесты. Люди рвут российские паспорта, скандируют "Россия – зло!": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 21:42
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В Ереване снова начались протесты на фоне войны в самопровозглашенном Нагорном Карабахе, где Азербайджан объявил и за сутки якобы завершил "антитеррористические меры" – люди выкрикивают антироссийские лозунги, некоторые из них даже рвут российские паспорта, недавно под зданием армянского правительства начались столкновения с силовиками. 

Армяне пришли, в частности, к зданию правительства. Она оцеплена полицией. Около 20:30 по киевскому времени там начались стычки – протестующие бросают в силовиков камни и бутылки, те угрожают применить спецсредства.

Акция протеста проходит второй день и у посольства РФ в Ереване. Люди выкрикивают "Россияне – свиньи", "Россия – империя зла" и подобные антироссийские лозунги.

Кроме того, там происходят и действия аналогичной направленности: армяне на камеру рвут свои российские паспорта.

"Люди погибают из-за того, что вы так захотели. Вы дошли и до того, что из-за вас погибли и наши дети. Да, мы не будем убивать ваших детей, потому что мы не такие, как вы. Но мы и никогда не простим вас!", — выкрикивает протестующий в микрофон.

В соцсетях сообщают, что второй день подряд протестующие называют премьер-министра Никола Пашиняна предателем и скандируют требования о его отставке.

Пашинян 19 сентября призвал российский контингент "принять меры" для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, однако Россия фактически бросила его один на один. В настоящее время Кремль, пообещавший помогать Армении в ситуации с Карабахом, заявляет, что Ереван "сам виноват в том, что Азербайджан возобновил боевые действия".

21 сентября в Азербайджане состоится встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. Они будут обсуждать реинтеграцию региона "в рамках Конституции Азербайджана", права и безопасность армян Нагорного Карабаха. В ходе этих переговоров должна решиться судьба непризнанной НКР, которая просуществовала с 1991 года и пережила многочисленные войны.

  • 18 апреля 2023 года Алиев заявил, что армяне, живущие в Нагорном Карабахе, должны принять азербайджанское гражданство или уехать.
  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его страна отказывается начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе. Он призвал российский контингент в регионе "принять меры" для стабилизации ситуации.
  • Днем 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

Читайте также: Алиев заявил, что Азербайджан возобновил суверенитет после операции в Нагорном Карабахе

Милана Головань
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