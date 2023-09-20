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У Єревані знову протести. Люди рвуть російські паспорти й вигукують "Росія — зло!": відео видео

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20.09.2023, 21:42
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У Єревані знову почалися протести на тлі війни у самопроголошеному Нагірному Карабаху, де Азербайджан оголосив і за одну добу нібито завершив "антитерористичні заходи" – люди вигукують антиросійські лозунги, деякі з них навіть рвуть російські паспорти, нещодавно під будівлею вірменського уряду почалися сутички з силовиками. 

Вірмени прийшли, зокрема, до будівлі уряду. Вона оточена поліцією. Близько 20:30 за київським часом там почалися сутички – протестувальники кидають у силовиків каміння та пляшки, ті погрожують застосувати спецзасоби.

Акція протесту триває другий день і біля посольства РФ у Єревані. Люди вигукують "Росіяни – свині", "Росія – імперія зла" тощо.

Крім цього, там відбуваються й дії аналогічної спрямованості: вірмени на камеру рвуть свої російські паспорти.

"Люди гинуть через те, що ви так захотіли. Ви дійшли й до того, що через вас загинули наші діти. Так, ми не будемо вбивати ваших дітей, тому що ми не такі, як ви. Але ми й ніколи не пробачимо вам!", — вигукує протестувальник у мікрофон.

У соцмережах повідомляють, що другий день поспіль протестувальники називають прем'єр-міністра Нікола Пашиняна зрадником і скандують вимоги щодо його відставки.

Пашинян 19 вересня закликав російський контингент "вжити заходів" для врегулювання ситуації у Нагірному Карабаху, проте Росія фактично кинула його сам на сам. Наразі Кремль, який "пообіцяв" допомагати Вірменії у ситуації з Карабахом, заявляє, що Єреван "сам винен в тому, що Азербайджан відновив бойові дії".

21 вересня в Азербайджані відбудеться зустріч представників вірменського населення Нагірного Карабаху й влади Азербайджану. Вони обговорюватимуть реінтеграцію регіону "у межах Конституції Азербайджану", права і безпеку вірмен Нагірного Карабаху. Протягом цих переговорів має вирішитися доля невизнаної НКР, яка проіснувала з 1991 року і пережила численні війни.

  • 18 квітня 2023 року Алієв заявив, що вірмени, які живуть у Нагірному Карабаху, мають прийняти азербайджанське громадянство або виїхати.
  • Вранці 19 вересня у Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).
  • Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що його країна відмовляється розпочинати воєнні дії з Азербайджаном через ситуацію у Карабаху. Він закликав російський контингент у регіоні "вжити заходів" для стабілізації ситуації.
  • Вдень 20 вересня у Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

Читайте також: Алієв заявив, що Азербайджан відновив суверенітет після операції в Нагірному Карабаху

Мілана Головань
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