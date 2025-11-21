Міндіч хотів купити половину компанії-виробника "Фламінго" – співвласник підприємства

Тимур Міндіч претендував на 50% Fire Point, але запропонував "мало" грошей, заявив Денис Штілерман

Денис Штілерман (Скриншот: YouTube-канал Наталії Мосейчук)

Бізнесмен Тимур Міндіч, ім’я якого фігурує у розслідуванні Національного антикорупційного бюро щодо корупції в енергетиці, хотів купити частку компанії Fire Point, яка, серед іншого, виробляє ракети "Фламінго". Про це на пресконференції повідомив співвласник підприємства, конструктор Денис Штілерман, передає кореспондентка LIGA.net.

Українська громадська діячка та волонтерка Марія Берлінська запитала у нього про зв’язок з Міндічем. Штілерман відповів: "Ми стали успішними не завдяки Міндічу, а Міндіч прийшов до нас тому, що ми стали успішними".

Він розповів, що у березні 2024 року відбулися відкриті іспити. Їх провели Сили оборони спільно з американським посольством. Завдання полягало в тому, щоб пролетіти під впливом засобів радіоелектронної боротьби та влучити в ціль.

Штілерман зазначив, що Fire Point стала єдиною компанією, яка успішно пройшла ці іспити. Після цього компанія отримала "шквал" пропозицій від бізнесів стати акціонерами.

За його словами, з-поміж людей, які захотіли стати співвласниками, був Міндіч.

"Переговори достатньо довго тривали. Він проявляв жвавий інтерес, але ми йому відмовили зрештою. І все, залишилися з ним знайомими", – пояснив підприємець.

На уточнювальне запитання щодо частки, яку хотів купити Міндіч, він відповів, що йдеться про 50%. Штілерман додав, що він запропонував "мало" грошей.

"Ми розуміли, що коштуємо значно більше після того, як нас почали контрактувати", – наголосив він, додавши, що в компанії розуміли, що пропозиція Міндіча була "неконкурентоздатною".

ДОВІДКА Компанія Fire Point спеціалізується на виробництві далекобійних безпілотників і крилатих ракет, здатних вражати цілі вглиб території Росії. Попри антикорупційне розслідування, що триває, Fire Point продовжує масштабувати діяльність. Нещодавно компанія оголосила про відкриття нового заводу в Данії для виробництва компонентів і твердого ракетного палива.