Україна масово вироблятиме далекобійні ракети "Фламінго" до кінця року – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго". Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

За словами глави держави, вже пройшли випробування ракети "Фламінго"

"І це поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 000 кілометрів, це важливо", – зазначив президент.

Президент зазначив, що не може розкривати деталі щодо ракетної програми до того часу, поки Україна не матиме сотень ракет для застосування.

"До грудня у нас зʼявиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми", – зазначив Зеленський.

17 серпня фотокореспондент агенції The Associated Press Єфрем Лукацький опублікував допис у Facebook про нову українську ракету "Фламінго".

Він додав фото з цеху однієї з українських оборонних компаній Fire Point, що розташована "у невідомому місці" на території країни.

Профільний ресурс Defense Express стверджував, що "Фламінго" "з величезною ймовірністю" є крилатою ракетою FP-5 від збройової компанії Milanion Group з Об'єднаних Арабських Еміратів, презентованою ще на початку лютого 2025-го.

Це озброєння має такі заявлені характеристики:

→ дальність: 3000 км;

→ вага бойової частини: 1 тонна;

→ максимальна злітна вага: 6 тонн;

→ час у повітрі: понад 4 години;

→ максимальна швидкість: 950 км/год;

→ крейсерська швидкість: 850-900 км/год;

→ розмах крила: 6 метрів.