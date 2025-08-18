Шмигаль підтвердив існування української далекобійної ракети "Фламінго" – уже є відео
Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив існування далекобійної ракети "Фламінго". Про це чиновник розповів під час презентації програми дій уряду, передає кореспондент LIGA.net.

"Щодо подробиць [стосовно "Фламінго"], ну вчора всі побачили в принципі ключові подробиці. Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна – і вона є. Це ключові подробиці, а все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент", – заявив Шмигаль.

Читайте також
Паляниця, Рута, Пекло. Навіщо Україна виробляє ракети-дрони та які в них перспективи

Раніше, 17 серпня, фотокореспондент агенції The Associated Press Єфрем Лукацький опублікував допис у Facebook про нову українську ракету "Фламінго".

За його словами, її дальність становить більш ніж 3000 кілометрів й вона вже вийшла у серійне виробництво.

Також він додав фото з цеху однієї з українських оборонних компаній Fire Point, що розташована "у невідомому місці" на території країни:

Інших офіційних подробиць наразі немає.

Профільний ресурс Defense Express стверджує, що "Фламінго", судячи за фото, "з величезною ймовірністю" є крилатою ракетою FP-5 від збройової компанії Milanion Group з Об'єднаних Арабських Еміратів, презентованою ще на початку лютого 2025-го.

Це озброєння має такі заявлені характеристики:

→ дальність: 3000 км;

→ вага бойової частини: 1 тонна;

→ максимальна злітна вага: 6 тонн;

→ час у повітрі: понад 4 години;

→ максимальна швидкість: 950 км/год;

→ крейсерська швидкість: 850-900 км/год;

→ розмах крила: 6 метрів.

ОНОВЛЕНО. Медіа ZN.UA (Дзеркало Тижня) з посиланням на компанію-виробника "Фламінго" публікує відео, як стверджується, з навчальним та бойовим запусками таких ракет:

Медіа підтверджує вихід "Фламінго" в серію після успішних випробувань декілька місяців тому.

Заявлені характеристики: бойова частина у 1150 кг (1,15 тонни); дальність польоту – більш ніж 3000 км; захист від російських засобів радіоелектронної боротьби.

ZN.UA пише, що бойові застосування "Фламінго", які відбуваються вже впродовж певного, "довели результативність та змогли вразити поставлені цілі на території Росії".

Наразі ж FirePoint працює над масштабуванням ракети і розширенням виробництва, передає медіа.

  • Крилаті ракети є більш вразливими до систем ППО, аніж балістичні. Наприкінці липня Шмигаль заявляв, що Україна "дуже близька" до отримання на озброєння балістики власного виробництва.
Читайте також
Балістика, народжена війною. Чому справжня ракетна програма – це тест на дорослість України
Денис ШмигальОПКфламінго