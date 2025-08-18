Шмигаль підтвердив існування української далекобійної ракети "Фламінго" – уже є відео

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив існування далекобійної ракети "Фламінго". Про це чиновник розповів під час презентації програми дій уряду, передає кореспондент LIGA.net.

"Щодо подробиць [стосовно "Фламінго"], ну вчора всі побачили в принципі ключові подробиці. Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна – і вона є. Це ключові подробиці, а все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент", – заявив Шмигаль.

Раніше, 17 серпня, фотокореспондент агенції The Associated Press Єфрем Лукацький опублікував допис у Facebook про нову українську ракету "Фламінго".

За його словами, її дальність становить більш ніж 3000 кілометрів й вона вже вийшла у серійне виробництво.

Також він додав фото з цеху однієї з українських оборонних компаній Fire Point, що розташована "у невідомому місці" на території країни:

Інших офіційних подробиць наразі немає.

Профільний ресурс Defense Express стверджує, що "Фламінго", судячи за фото, "з величезною ймовірністю" є крилатою ракетою FP-5 від збройової компанії Milanion Group з Об'єднаних Арабських Еміратів, презентованою ще на початку лютого 2025-го.

Це озброєння має такі заявлені характеристики:

→ дальність: 3000 км;

→ вага бойової частини: 1 тонна;

→ максимальна злітна вага: 6 тонн;

→ час у повітрі: понад 4 години;

→ максимальна швидкість: 950 км/год;

→ крейсерська швидкість: 850-900 км/год;

→ розмах крила: 6 метрів.

ОНОВЛЕНО. Медіа ZN.UA (Дзеркало Тижня) з посиланням на компанію-виробника "Фламінго" публікує відео, як стверджується, з навчальним та бойовим запусками таких ракет:

Медіа підтверджує вихід "Фламінго" в серію після успішних випробувань декілька місяців тому.

Заявлені характеристики: бойова частина у 1150 кг (1,15 тонни); дальність польоту – більш ніж 3000 км; захист від російських засобів радіоелектронної боротьби.

ZN.UA пише, що бойові застосування "Фламінго", які відбуваються вже впродовж певного, "довели результативність та змогли вразити поставлені цілі на території Росії".

Наразі ж FirePoint працює над масштабуванням ракети і розширенням виробництва, передає медіа.