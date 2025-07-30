Шмигаль про українську балістику: Ми дуже близькі, але більше нічого не можу сказати

У червні президент Зеленський підтверджував, що ведеться робота над запуском "Сапсана" у серію

ОТРК "Сапсан" (Ілюстративне фото з 2018 року: Вікіпедія)

Україна "дуже близька" до отримання на озброєння балістичної ракети власного виробництва, повідомив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль, відмовившись надати інші деталі. Таку заяву він зробив в інтерв'ю українській службі британського BBC News.

Журналіст зазначив, що, наскільки йому відомо, на балістичну програму виділялись "значні фінанси", й запитав, коли українці побачать вітчизняні балістичні ракети та регулярне їх застосування по цілях в Росії.

"Президент вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", – відповів Шмигаль.

Вперше про те, що українська балістика "Сапсан" запускається у серійне виробництво, у червні в статті для LIGA.net повідомив військовий аналітик Валентин Бадрак.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що ведеться робота над запуском "Сапсана" у серію. З того часу офіційно інших деталей про це озброєння не повідомляли.

Україні потрібна балістика, оскільки вона менш вразлива для систем протиповітряної оборони РФ, аніж крилаті ракети.