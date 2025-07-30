Шмигаль про українську балістику: Ми дуже близькі, але більше нічого не можу сказати
Україна "дуже близька" до отримання на озброєння балістичної ракети власного виробництва, повідомив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль, відмовившись надати інші деталі. Таку заяву він зробив в інтерв'ю українській службі британського BBC News.
Журналіст зазначив, що, наскільки йому відомо, на балістичну програму виділялись "значні фінанси", й запитав, коли українці побачать вітчизняні балістичні ракети та регулярне їх застосування по цілях в Росії.
"Президент вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", – відповів Шмигаль.
Вперше про те, що українська балістика "Сапсан" запускається у серійне виробництво, у червні в статті для LIGA.net повідомив військовий аналітик Валентин Бадрак.
Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що ведеться робота над запуском "Сапсана" у серію. З того часу офіційно інших деталей про це озброєння не повідомляли.
Україні потрібна балістика, оскільки вона менш вразлива для систем протиповітряної оборони РФ, аніж крилаті ракети.
- "Сапсан" – багаторічний довгобуд, створення якого Міноборони обіцяло реанімувати у 2022-му. За даними Бадрака, у середині травня 2025 року відбулось перше успішне бойове випробування "Сапсану" – українські захисники знищили російський військовий об'єкт на відстані майже 300 км. До цього, у серпні 2024-го, Зеленський повідомляв про випробування першої створеної балістичної ракети.
Також Бадрак заявляв, що "Сапсан" під час випробувань у липні 2024 року показав швидкість у 5,2 маха. Якщо порівнювати, ця ракета швидша за американські ATACMS і ближча до російських "Іскандерів".
- Заявлена дальність "Сапсану" – до 500 км. Відстань від українського кордону до Москви – понад 400 км. На запитання, чи долетить ця балістика до російської столиці, керівник ОП заявляв, що "ми зможемо здивувати наших ворогів ще багато разів".
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